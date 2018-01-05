Серена Уильямс не сыграет на Australian Open

Экс-первая ракетка мира американка, которая в сентябре прошлого года стала мамой, приняла решение отказаться от участия на Australian Open — 2018.

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«После первого матче после родов я поняла, что пусть я и очень близка к возвращению, но пока не там, где хотела бы быть. Мои тренер и команда всегда говорили: "Отправляйся на турниры лишь тогда, когда будешь готова пройти весь путь". Так что я с нетерпением жду встречи в следующий раз», — цитирует Уильямс-младшую пресс-служба турнира.

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Также AO-2018 пропустит швейцарка Тимя Бачински, которая продолжает восстанавливаться после операции на запястье.