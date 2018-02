Рекорд Медведевой, слезы Лоха и провал Фуркада

Главным событием дня была спринтерская гонка мужчин-биатлонистов, где все ожидали борьбы между главными фаворитами — сверхтитулованным французом Мартеном Фуркадом и его главным конкурентом по нынешнему сезону, норвежцем Йоханнесом Бе.

В результате оба спортсмена даже не попали в призеры, а норвежский биатлонист и вовсе финишировал 31-м.

Виновата ли была корейская мистика и демоны-токкэби, ветреная погода или неожиданно возникшее у опытнейших спортсменов волнение, но оба они допустили по три промаха уже на первом огневом рубеже, чем сразу перечеркнули свои шансы обогнать идеально отстрелявшегося немца Арнда Пайффера, который и стал олимпийским чемпионом.

Провал фаворитов и российский биатлон на дне Реакция прессы на мужскую спринтерскую гонку в соревнованиях биатлонистов на ОИ-2018 Про российских биатлонистов, допущенных к Олимпиаде, сказать особо нечего. Матвей Елисеев с пятью промахами занял 83 место в биатлонном спринте и не попал в гонку преследования. Антон Бабиков с четырьмя промахами – 57-й. Увы, но без Антона Шипулина эта команда скорее мертва, чем жива.

Без сомнения главной героиней дня стала российская фигуристка Евгения Медведева, от которой на Олимпиаде в Пхенчхане мы ожидаем только золотой медали.

Но начала двукратная чемпионка мира и Европы с выступления в командном турнире, где ей просто не оказалось равных.

Будем откровенны, многие после непростого для Евгении года (стрессовый перелом ноги) и чемпионата Европы, где Медведева неожиданно уступила золото восходящей звездочке Алине Загитовой, начали опасаться, что она слегка утратила уверенность в себе. Возможно, так и было.

Но прокатом короткой программы в командном турнире российская фигуристка доказала всем и, в первую очередь, себе самой, что находится в отличной форме и не дрогнет в ответственный момент.

Другие конкурентки откатались с ошибками: у канадки Кейтлин Осмонд и японки Сатоко Мияхары случились недокруты, итальянка Каролина Костнер потеряла «спину» в полете.

Зал стоял. Медведева снова лучшая СМИ о рекордном прокате главной российской надежды Медведева же не просто превзошла всех, не допустив ошибок, но и выиграла короткую программу с мировым рекордом.

Жаль, что даже это идеальное выступление не дало российской команде приблизиться к все дальше уходящим в отрыв канадцам, выигравшим как короткую программу танцоров, так и произвольную у спортивных пар. Россияне же и там и там были лишь третьими, отставая от лидера на 6 очков.

Совершенно провальным днем оказался второй игровой день для немецкого саночника Феликса Лоха.

Трёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира и 5-кратный чемпион Европы был главным фаворитом соревнований в Пхенчхане, но что-то пошло не так.

Золото саночника Давида Глайршера Перед заключительной попыткой стартующий последним немец имел фору в 0,2 секунды перед конкурентами и, наверное уже мысленно примерял четвертое олимпийское золото, но неожиданно для всех Лох завалил заезд, финишировав предпоследним и став лишь пятым в итоговом зачете.

От огорчения немецкий спортсмен не мог сдержать слез, его пришлось утешать выбежавшему на трассу отцу.

Победу сенсационно одержал австриец. Серебро – у американца, бронза – у немца

Роман Репилов из России был третьим после двух попыток, но в итоге закончил соревнования на восьмом месте.

Кроме Евгении Медведевой российских болельщиков в этот игровой день порадовал и молодой лыжник Денис Спицов. 21-летний россиянин неожиданно для всех стал четвертым в скиатлоне в Пхенчхане, проиграв только норвежцам.

Чтобы победить Спицова, чемпион его сбил Общий обзор прессы о лыжных гонках у мужчин При этом, гонка началась для атлета из России не слишком удачно — норвежец Симен Крюгер упал на ровном месте спустя буквально 200 метров после старта, на него налетели Денис Спицов и Андрей Ларьков, образовалась куча мала, в которой все потеряли уйму времени.

Тем не менее, в итоге Симен Крюгер стал олимпийским чемпионом, а Сипцов сумел подняться на четвертое место, уступив лишь ему и двуми другим норвежцам — Мартину Йонсруду Сундбю и Хансу Кристеру Холунну.

Пусть за четвертое место не дают медалей, но выступление Спицова дарит российской сборной надежду на будущее. На место вынужденно отошедших от дел лидеров пришла талантливая молодежь.

Во второй игровой день ОИ-2018 канадский сноубордист Марк Макморрис занял третье место в соревнованиях по слоупстайлу, став двукратным бронзовым призером Олимпиад.

Сложно поверить, глядя на него, что всего год назад он едва не умер, после того как на одном из турниров сломал челюсть, левую руку, несколько ребер и таз, разорвал селезенку и повредил левое легкое.

Ванкуверские врачи вытащили Макморриса буквально с того света. Следующий месяц Марк провел прикованный к постели. Он не мог самостоятельно поесть, руки просто не фиксировались возле рта, шесть недель его держали на жидкой диете.

«Я был там, и, безусловно, это была самая паническая атмосфера, которую я когда-либо ощущал. Только в больнице до меня дошло, насколько все серьезно. К счастью, он восстанавливается как Росомаха», – вспоминал брат Макморриса Крэйг.

Через 8 месяцев после падения Марк Макморрис выиграл этап Кубка мира в Китае, в теперь стал бронзовым призером Олимпиады.

Золото завоевал американец Редмонд Джерард, серебро – у канадца Макса Парро, но говорят сегодня все лишь о Макморрисе.

На соревнованиях саночников в Пхенчхане украинец Андрей Мандзий не завоевал наград, но запомнился самым эффектным выступлением.

Во время первого заезда украинский спортсмен выпал из саней, но вернулся в них прямо на ходу, и смог финишировать.

Ukraine's Andriy Mandziy lost control but jumped back on his sled to stay in the competition #PyeongChang2018 pic.twitter.com/2ZCBcFuE87