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    Могут ли россияне догнать Канаду? Анонс событий 12 февраля

    12 февраля на Олимпиаде-2018: расписание финалов, онлайн, медальный зачет и шансы сборной России

    Сборная России Биатлон Горные лыжи Кёрлинг Коньки Прыжки с трамплина Фигурное катание Фристайл
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    Михаил Коляда
    Михаил Коляда
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    В понедельник, 12 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград.

    Сноуборд

    Первый финал дня начнется в 4 часа утра по Москве. В слоупстайле у сноубордисток болеем за Софью Федорову.

    Лучшие моменты второго дня Олимпиады

    Расклад перед заездами как в тумане: накануне, из-за погодных условий, квалификация была отменена, потому состояние спортсменок будет ясно только теперь. Впрочем, Федорова в элиту сноуборда не входит, потому медаль будет почти чудом.

    Фигурное катание

    Сериал командных соревнований, наконец, заканчивается. Во вторник будут разыграны медали.

    Напомним, на данный момент на первом месте идет Канада — 45 очков. Россия отстает на 6 — 39. Еще на три очка ниже США.

    Алина Загитова
    Фото: Getty Images

    Отыграть отставание будет непросто, но еще можно. Однако, ситуация осложняется тем, что в 4 часа утра на лед выйдут мужчины в произвольной программе, а у сборной России это самое слабое звено. Но верим и болеем за Михаила Коляду.

    В 05:10 — произвольная программа у женщин. Евгения Медведева накануне поставила мировой рекорд в короткой программе, но в произвольной выступит Алина Загитова.

    И закончится все в 06:20. Произвольный танец. За сборную России выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

    Горные лыжи

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    В 07:45 начнется (если снова не помешает погода) финал в гигантском слаломе у женщин. Здесь с медальными перспективами все совсем просто: их у нас просто нет, т.к. на трассе не будет ни одной представительницы России.

    Биатлон

    Биатлонная программа продолжится в 13:10 гонкой преследования на 10 км среди женщин. Тут, увы, снова без шансов, хотя и россиянки побегут.

    А следом, в 15:00, гонка преследования у мужчин на 12,5 км. С учетом того, что накануне наш лучший из «живых» Антон Бабиков пришел к финишу только 57-м...

    Коньки

    В 15:30 на каток выйдут женщины, чтобы побороться за медали на дистанции 1500 метров. Здесь сборная России могла бы быть представлена, но не будет. Ольга Граф — единственная, кто добровольно отказался от участия в Олимпиаде. Так что ждать нечего.

    Прыжки с трамплина

    Еще один финал в прыжках с трамплина — HS-109 у женщин. Вот тут есть о чем подумать. Сборную России представит Ирина Аввакумова. В текущем сезона она уже поднималась на пьедестал, а в общем зачете сезона идет на пятом месте. Звучит довольно перспективно.

    Фристайл

    И завершится медальная программа дня фристайлом. Мужчины разыграют награды в дисциплине могул. Тут дела еще лучше: Александр Мышляев был вторым в квалификации, выиграл бронзу в Сочи и ЧМ-2015. Болеем и ждем!

    Керлинг

    Медалей здесь пока нет, но без полуфинала нет финала. Керлингисты Анастасия Брызгалова — Александр Крушельницкий в 14:00 начнут полуфинальный поединок против дуэта из Швейцарии.

    За ходом всех событий на Олимпиаде можно следить в нашем онлайне.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
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