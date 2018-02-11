Провал фаворитов и российский биатлон на дне

Разочарование

Пхенчханская погода вновь смешала карты фаворитам, констатирует автор «Спорт-Экспресса» Антон Бабошин.

«Перед началом олимпийского турнира только и было разговоров о том, сколько золота добудет Фуркад, а сколько – его главный конкурент по нынешнему сезону Йоханнес Бе. Француз, который стартовал последним из реальных претендентов на медали, должен был выйти на старт потирая руки – ведь он видел, что творят его конкуренты. Задача была предельно простой: спокойно пройти дистанцию, отработать на рубежах, расчищать в личном музее место под еще одно золото.

И все шло по плану до первой стрельбы. Но потом корейская мистика вступила в свои права, и обычно предельно аккуратный Фуркад лежа промазал трижды. Выпутаться из этой западни ему не помогли ни лучший ход в гонке, ни ноль на "стойке" – только восьмое место и надежды на пасьют.

Ничуть не лучше выступил и Бе-младший. Если быть точным, то даже заметно хуже. Он тоже не закрыл три мишени на "лежке", причем промахи оказались очень дальними. Добавив выстрел в молоко на стойке, и уступив Фуркаду 21,1 секунды ногами, Йоханнес обнаружил себя на итоговом 31-м месте. И в следующей гонке ему придется очень тяжело».

Арнд Пайффер Немецкий биатлонист Реально не ожидал, что выиграю. Был очень удивлен, когда понял, что больше никто не сможет меня опередить. Погодные условия были сложными, и это мне помогло. Когда нет ветра, все стреляют круто. А тут погода чуть-чуть сыграла за меня. Люблю холод и сложную трассу. Это мои условия. Мартен и Йоханнес все время первые. Они весь сезон доминируют. Я даже не рассчитывал, что удастся их обойти. Но это Олимпиада, здесь такое случается.

Не справились с волнением

Обозреватель «Советского Спорта» Николай Мысин считает, что в провале фаворитов виновата не погода.

«В этом сезоне прошло 16 личных гонок, в 15 из них победу одержали ровно два атлета – Мартен Фуркад и Йоханнес Бе (плюс старший Бе, Тарьей, каким-то чудом взял золото в спринте на самом первом этапе Кубка мира). Парни не просто фавориты – монстры!

Каков был шанс, что на Олимпийских играх они вдруг сбавят обороты и дадут остальным вмешаться в свой междусобойчик?

Может, все дело в холоде? В ветре? В атмосферном давлении? Может, сила притяжения в Пхенчхане работает как-то иначе – не так, как везде на планете? Должна же быть причина каких-то аномалий, свидетелями которых мы стали, наблюдая за олимпийским спринтом!

Конечно, дело не в этом. Просто Игры – специфичный турнир. Тут многое решают нервы. И даже фавориты – с опытом, с титулами – часто не справляются с волнением. Отсюда – и сюрпризы. Которых на Олимпиадах всегда бывает больше, чем обычно.

Фуркад и Бе-младшие не просто остались без золота. Они не попали в медали! Вы хотели, чтобы Антон Бабиков и Матвей Елисеев выступили с ними наравне? Если да – то явно не думали, что все сложится именно таким образом. Норвежец первым ушел на дистанцию – и допустил три промаха на лежке. Добавил еще один на втором рубеже – в итоге остался 31-м. Француз, выходя на старт, уже знал о провале о соперника. Как и о том, что практически никто не отстрелялся чисто. Вот он, вернейший шанс! Просто сделай все, как умеешь – и победа твоя. Первый рубеж Мартена… и те же три промаха.

Даже фантастическая скорость никак не помогла Фуркаду исправить ситуацию. Два безусловных, железных, неоспоримых фаворита полностью провалились в этот день!»

Мартен Фуркад Французский биатлонист Это очень большое разочарование. Я был хорошо готов к гонке. Несмотря на первый невнятный выстрел, я смог себя мотивировать. Может, не справился с ветром. Не знаю. У меня была огромная мотивация в этом спринте. Но я не смог реализовать свои возможности. Очень разочарован. Хотелось удачно начать для сборной эту Олимпиаду.

Неожиданные призеры

На подиуме вновь оказались те спортсмены, которых никто там не ожидал, отмечает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Золото Арнда Пайффера в биатлонном спринте «Биатлонные гонки на Олимпиадах часто выводят в свет спортсменов, которые на этапах Кубка мира на слуху, разве что когда идёт борьба за "сороковочку". Вспомним Павла Хурайта, Венсана Жея. И вот на этот раз такими персонажами стали чех Михал Крчмарж и итальянец Доминик Виндиш.

Первый вообще обошёлся без промахов, а второй с одним неточным выстрелом реактивно перемещался по дистанции и сохранял шансы на медаль. И вот на последнем круге оба сумели реализовать эти шансы и закончили гонку на второй и третьей позициях соответственно.

Крчмарж и Виндиш на олимпийском подиуме, вдумайтесь в это. Если Доминика ещё худо-бедно можно было там ожидать, то успех чеха стал совсем уж сенсационным. Мартен Фуркад реабилитировался на второй стрельбе, но в борьбу за подиум ввязаться не сумел. А на первом месте остался всё тот же Арнд Пайффер. Антон Бабиков проиграл победителю более двух минут, Матвей Елисеев – почти три с половиной. Занавес».

Антон Бабиков Российский биатлонист Слишком долго ждали стартов. Через многое прошли. С каждой гонкой будет лучше, думаю. Наконец-то началась борьба, начались соревнования. Уже не будет времени для эмоций. Планировать нужно было в любом случае – хотя бы свою работу, не глядя на других. Я настраивался и рассчитывал, что все будет гораздо лучше. С морозом справился, но проблема была не в холоде. Разогрелся и утеплился хорошо, на дистанции не было с этим сложностей, но вот на стрельбе ошибся. Эти ошибки непростительны. Надо поговорить с тренером, даже не знаю пока, куда были штрафы.

Без шансов на первую десятку

Без лидера команды сборная России оказалась беспомощной на Олимпиаде, сетует корреспондент «Спорта День за Днем» Олег Евстифеев.

«Шипулин лепит пельмени и вступает в Putin Team. Без него российская команда имеет то, что имеет. Тренер мужчин Рикко Гросс заявлял, что очень доволен скоростью и подготовкой Антона Бабикова с Матвеем Елисеевым. То есть он доволен почти минутным отставанием в лыжном ходе — нет, не от Фуркада, до него больше минуты — от 27-летнего Эрленда Бьонтегорда. И сорок секунд ходом до 28-летнего Доминика Виндиша.

Сами спортсмены, что характерно, недовольны. "Все ужасно. К чему есть претензии? Ко всему", — честно признался Матвей Елисеев, который даже в пасьют не попал. Может, оно и к лучшему для его психологии. Хотя 24-летнему Елисееву с 26-летним Бабиковым пора бы выйти сменить статус "молод, перспективен". Парни не оправдывают ожиданий, но они были талантливыми юниорами. Им не помогли повзрослеть.

Все говорят, что российскому биатлону нужны новые тренеры. Как будто они не меняются время от времени, и тот же Гросс не приехал из Германии. Изменить нужно отношение тренеров к работе. То, что удалось Елене Вяльбе в лыжах, где российские юниоры действительно прогрессируют, а на пьедестале сочинского марафона после двух дисквалификаций остался еще третий россиянин. Видимо, биатлону нужно упасть на самое дно, чтобы двинуться вверх. Возможно, этим дном станет Пхенчхан».