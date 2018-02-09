Настоящий Родченков давно мертв

Телеканал CBS выпустил тизер передачи «60 минут», гостем которой стал информатор ВАДА префессор Родченков. Главный разоблачитель российской допинговой программы появился в кадре после ряда пластических операций и сильно загримированным.

Все это, по его словам вызвано боязнью за свою жизнь. Фильм должен выйти в эфир в ночь с воскресенья на понедельник. Разговор пойдет о российском допинге и существующей в нашей стране системе допинговых нарушений.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG — 60 Minutes (@60Minutes) 8 февраля 2018 г.

Паранойя

Автор «Спорт-Экспресса» Антон Бабошин отмечает, что Родченков до появления на CBS давно уже не светился в публичном пространстве.

«Со времени скандального интервью New York Times Родченков постоянно присутствует в информационном пространстве. Но при этом в его поведении четко прослеживаются нотки паранойи. Он постоянно говорит о страхе за собственную жизнь, это же повторяет и его американский адвокат Джим Уолден.

– У меня нет сомнений, – подчеркивает Уолден. – Американские правоохранители связались со мной в день, когда МОК отстранил Россию от Олимпиады. Необходимо было немедленно сменить все протоколы безопасности. Мы предполагаем, что группа русских агентов ищет Григория здесь, в Америке.

Лицо Родченкова давно не появлялось в публичном пространстве. Хотя уже в 2018-м Григорий Михайлович по интернету и давал показания на тех самых слушаниях в CAS, по итогам которых были отменены решения комиссии Освальда – но при этом видеотрансляция была выключена, и был слышен только его голос.

Также ученый якобы в последний момент отказался от интервью на камеру немецкому репортеру Хайо Зеппельту, также прославившемуся фильмами про российский допинг. Тот уже прибыл в Нью-Йорк, но российский информатор так испугался за свою безопасность, что согласился общаться только по телефону. Что не помешало Родченкову сделать очередное громкое заявление».

Родченков во время работы в Московской антидопинговой лаборатории Фото: wsj.com

А жив ли Родченков?

Авторы блога «Под Прицелом» сомневаются в том, что бывший антидопинговый офицер еще жив.

«В день открытия зимней Олимпиады-2018 нам издевательски напомнили о Григории Родченкове – палаче русского спорта. Человек, выдававший себя за беглого экс-главу Московской антидопинговой лаборатории, скоро возникнет в эфире американского канала CBS.

Родченков, как говорят, сделал пластическую операцию по программе защиты свидетелей. Он настолько опасается за свою жизнь, что прибыл в студию в бронежилете.

В последние месяцы все больше сомнений: жив ли вообще Родченков? В основном он общался с миром через адвоката Джима Уолдена, а все его появления в публичном поле были обезличенными.

В свежем фильме Хайо Зеппельта на немецком канале ARD Родченков дал интервью – правда, по телефону по громкой связи. Звучавший из динамика голос действительно напоминал голос Родченкова, но самого профессора так и не показали. Зеппельт, кстати, ради этого интервью летал в Штаты.

Зачем, поговорить по телефону?

В конце января Родченков в качестве свидетеля поучаствовал в слушаниях CAS по российским олимпийцам. Но по видеосвязи, причем лицо было закрыто – присутствующие в зале видели только руки профессора, а также плечи двух человек, сидящих по бокам.

При допросе Родченков слегка поплыл – возможно, именно поэтому CAS оправдал большинство участников Сочи-2014».

Родченков в США Фото: Кадр документальной ленты «Икар»

Над нами уже издеваются

Колумнист «Советского спорта» Алексей Андронов сомневается в том, что на телеканале CBS выступает Родченков, а также в том, жив ли информатор ВАДА.

«Нет, я вполне понимаю, что главный докладчик по допинговому вопросу действительно может так бояться, что радикально поменять прическу и цвет волос, сбрить усы, и так далее, но… По-моему, уж Родченков точно должен понимать, что ни от какой расправы (вопрос ее возможности давайте не обсуждать) это его не спасет.

Да и вообще, видано ли это: человек сменил внешность (чтобы никто его не узнал), и немедленно пришел на центральный канал всем ее показать? Ну мы же не об Ольге Бузовой и ее новой прическе, правда?

Я посмотрел фрагмент интервью Родченкова. И, знаете — не исключаю, что над нами уже издеваются. То есть я не могу быть уверенным, что этот именно тот человек, за которого его выдают. В фильме “Высоцкий. Спасибо, что живой” героя играет Сергей Безруков. Он, вроде бы не уезжал в США, но…

Профессор и его союзники — и так должны понимать, что веры им достает не у всех. Все новые и новые показания, которыми они нас балуют — вызывают серьезные подозрения в адекватности говорящего, и тут такой поворот. Новый “лук” Родченкова неминуемо вызовет шквал новых сомнений, в том числе и по вопросу, вынесенному в заголовок. Образ Высоцкого ведь известно с какой маски лепили для Безрукова…

Если же все так и есть, как показал нам канал CBS — то удивляться дальше уже нечему. Что бы дальше не сказал этот человек — совершенно очевидно, что там ему поверят, а здесь — нет».

Теория заговора

Автор «Чемпионата» Андрей Иванов делится конспирологическими теориями которые превосходят по фантасмагоричности все рассказы Григория Родченкова.

«Ведь никто из вас не думает, что у них в специальных службах работают идиоты. Которые для такой подделки наивно готовы были использовать афроамериканца-качка. И что гримёры лучших компаний Голливуда, создающих инопланетян, зомби и супергероев – олушки. И что многократно записанный ранее голос трудно смоделировать и просто наложить дорожку обычной озвучкой. Никто ведь так не думает, ПРАВДА?

И теперь весь заинтересованный мир будет проглатывать от нью-Родченкова всё, что он скажет. Буквально всё и везде. И понятно, что никто не собирается его убивать, в этом просто нет смысла. И старого никто не собирался. Вот выкрасть и привезти в Кремль – другое дело. Там придётся каяться и сознаваться во вранье. А дальше для МОК, ВАДА и много ещё для кого настанет время быть очень бледными.

Вот и в специальных службах это хорошо понимают. Живой Родченков (ну, или относительно свободный) для них сейчас опаснее, чем для нас. И он им не нужен, потому что всё, что знал, – давно сказал. Хоть правду, хоть ложь. А сейчас требуются новые и всё более шокирующие воспоминания. Придумать их несложно, а вот вынести в мир…

Поэтому и нет сомнений, что настоящий Родченков давно мёртв или сидит где-то в районе Гуантанамо. Во втором варианте, кстати, теперь тоже смысла нет: этого человека просто нет, и он больше никак не сможет помочь в борьбе с Россией и допингом. А вот новый Родченков – ещё как может. И не только новыми и шокирующими воспоминаниями.

А ещё и собственным трупом с ножом в спине. И с отпечатками пальцев офицера-водопроводчика на рукоятке. И случайно обронённым удостоверением».