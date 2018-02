Настоящий Родченков давно мертв

Телеканал CBS выпустил тизер передачи «60 минут», гостем которой стал информатор ВАДА префессор Родченков. Главный разоблачитель российской допинговой программы появился в кадре после ряда пластических операций и сильно загримированным.

Все это, по его словам вызвано боязнью за свою жизнь. Фильм должен выйти в эфир в ночь с воскресенья на понедельник. Разговор пойдет о российском допинге и существующей в нашей стране системе допинговых нарушений.

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG