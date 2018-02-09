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    Настоящий Родченков давно мертв

    Реакция прессы на внезапную смену имиджа ключевого свидетеля по делу о российском допинге

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    Новая внешность Григория Родченкова
    Новая внешность Григория Родченкова
    CBS
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков принял участие в одной из программ американского телеканала CBS, поразив российских зрителей радикальными переменами внешности и заставив сомневаться, он ли это.
    Телеканал CBS выпустил тизер передачи «60 минут», гостем которой стал информатор ВАДА префессор Родченков. Главный разоблачитель российской допинговой программы появился в кадре после ряда пластических операций и сильно загримированным.

    Все это, по его словам вызвано боязнью за свою жизнь. Фильм должен выйти в эфир в ночь с воскресенья на понедельник. Разговор пойдет о российском допинге и существующей в нашей стране системе допинговых нарушений.


    Паранойя

    Автор «Спорт-Экспресса» Антон Бабошин отмечает, что Родченков до появления на CBS давно уже не светился в публичном пространстве.

    «Со времени скандального интервью New York Times Родченков постоянно присутствует в информационном пространстве. Но при этом в его поведении четко прослеживаются нотки паранойи. Он постоянно говорит о страхе за собственную жизнь, это же повторяет и его американский адвокат Джим Уолден.

    – У меня нет сомнений, – подчеркивает Уолден. – Американские правоохранители связались со мной в день, когда МОК отстранил Россию от Олимпиады. Необходимо было немедленно сменить все протоколы безопасности. Мы предполагаем, что группа русских агентов ищет Григория здесь, в Америке.

    Лицо Родченкова давно не появлялось в публичном пространстве. Хотя уже в 2018-м Григорий Михайлович по интернету и давал показания на тех самых слушаниях в CAS, по итогам которых были отменены решения комиссии Освальда – но при этом видеотрансляция была выключена, и был слышен только его голос.

    Также ученый якобы в последний момент отказался от интервью на камеру немецкому репортеру Хайо Зеппельту, также прославившемуся фильмами про российский допинг. Тот уже прибыл в Нью-Йорк, но российский информатор так испугался за свою безопасность, что согласился общаться только по телефону. Что не помешало Родченкову сделать очередное громкое заявление».

    Родченков во время работы в Московской антидопинговой лаборатории
    Фото: wsj.com

    А жив ли Родченков?

    Авторы блога «Под Прицелом» сомневаются в том, что бывший антидопинговый офицер еще жив.

    «В день открытия зимней Олимпиады-2018 нам издевательски напомнили о Григории Родченкове – палаче русского спорта. Человек, выдававший себя за беглого экс-главу Московской антидопинговой лаборатории, скоро возникнет в эфире американского канала CBS.

    Родченков, как говорят, сделал пластическую операцию по программе защиты свидетелей. Он настолько опасается за свою жизнь, что прибыл в студию в бронежилете.

    В последние месяцы все больше сомнений: жив ли вообще Родченков? В основном он общался с миром через адвоката Джима Уолдена, а все его появления в публичном поле были обезличенными.

    В свежем фильме Хайо Зеппельта на немецком канале ARD Родченков дал интервью – правда, по телефону по громкой связи. Звучавший из динамика голос действительно напоминал голос Родченкова, но самого профессора так и не показали. Зеппельт, кстати, ради этого интервью летал в Штаты.

    Зачем, поговорить по телефону?

    В конце января Родченков в качестве свидетеля поучаствовал в слушаниях CAS по российским олимпийцам. Но по видеосвязи, причем лицо было закрыто – присутствующие в зале видели только руки профессора, а также плечи двух человек, сидящих по бокам.

    При допросе Родченков слегка поплыл – возможно, именно поэтому CAS оправдал большинство участников Сочи-2014».

    Родченков в США
    Фото: Кадр документальной ленты «Икар»

    Над нами уже издеваются

    Колумнист «Советского спорта» Алексей Андронов сомневается в том, что на телеканале CBS выступает Родченков, а также в том, жив ли информатор ВАДА.

    «Нет, я вполне понимаю, что главный докладчик по допинговому вопросу действительно может так бояться, что радикально поменять прическу и цвет волос, сбрить усы, и так далее, но… По-моему, уж Родченков точно должен понимать, что ни от какой расправы (вопрос ее возможности давайте не обсуждать) это его не спасет.

    Да и вообще, видано ли это: человек сменил внешность (чтобы никто его не узнал), и немедленно пришел на центральный канал всем ее показать? Ну мы же не об Ольге Бузовой и ее новой прическе, правда?

    Я посмотрел фрагмент интервью Родченкова. И, знаете — не исключаю, что над нами уже издеваются. То есть я не могу быть уверенным, что этот именно тот человек, за которого его выдают. В фильме “Высоцкий. Спасибо, что живой” героя играет Сергей Безруков. Он, вроде бы не уезжал в США, но…

    Профессор и его союзники — и так должны понимать, что веры им достает не у всех. Все новые и новые показания, которыми они нас балуют — вызывают серьезные подозрения в адекватности говорящего, и тут такой поворот. Новый “лук” Родченкова неминуемо вызовет шквал новых сомнений, в том числе и по вопросу, вынесенному в заголовок. Образ Высоцкого ведь известно с какой маски лепили для Безрукова…

    Если же все так и есть, как показал нам канал CBS — то удивляться дальше уже нечему. Что бы дальше не сказал этот человек — совершенно очевидно, что там ему поверят, а здесь — нет».

    Теория заговора

    Автор «Чемпионата» Андрей Иванов делится конспирологическими теориями которые превосходят по фантасмагоричности все рассказы Григория Родченкова.

    «Ведь никто из вас не думает, что у них в специальных службах работают идиоты. Которые для такой подделки наивно готовы были использовать афроамериканца-качка. И что гримёры лучших компаний Голливуда, создающих инопланетян, зомби и супергероев – олушки. И что многократно записанный ранее голос трудно смоделировать и просто наложить дорожку обычной озвучкой. Никто ведь так не думает, ПРАВДА?

    И теперь весь заинтересованный мир будет проглатывать от нью-Родченкова всё, что он скажет. Буквально всё и везде. И понятно, что никто не собирается его убивать, в этом просто нет смысла. И старого никто не собирался. Вот выкрасть и привезти в Кремль – другое дело. Там придётся каяться и сознаваться во вранье. А дальше для МОК, ВАДА и много ещё для кого настанет время быть очень бледными.

    Вот и в специальных службах это хорошо понимают. Живой Родченков (ну, или относительно свободный) для них сейчас опаснее, чем для нас. И он им не нужен, потому что всё, что знал, – давно сказал. Хоть правду, хоть ложь. А сейчас требуются новые и всё более шокирующие воспоминания. Придумать их несложно, а вот вынести в мир…

    Поэтому и нет сомнений, что настоящий Родченков давно мёртв или сидит где-то в районе Гуантанамо. Во втором варианте, кстати, теперь тоже смысла нет: этого человека просто нет, и он больше никак не сможет помочь в борьбе с Россией и допингом. А вот новый Родченков – ещё как может. И не только новыми и шокирующими воспоминаниями.

    А ещё и собственным трупом с ножом в спине. И с отпечатками пальцев офицера-водопроводчика на рукоятке. И случайно обронённым удостоверением».

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