УНИКС смог обыграть «Уралмаш» в матче 1-го тура группы В Basket Cup сезона-2026/2027 со счетом 68:69 (11:15, 26:20, 11:16, 20:18).

В составе «Уралмаша» наибольший коэффициент эффективности «+18» показал сербский форвард Данило Тасич. Он набрал четыре очка, сделал шесть подборов, четыре передачи, три перехвата, два блокшота и допустил одну потерю.

Лучшим игроком встречи стал канадский защитник УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Его показатель эффективности составил «+21». На счету канадца 21 очко, семь подборов, две передачи и одна потеря.