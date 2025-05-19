«Филадельфия Сиксерс» может организовать звездный обмен в межсезонье

планирует совершить звездный обмен в это межесезонье.

По информации ESPN, «Сиксерс» будут активно искать варианты обмена с использованием третьего драфт-пика и контракта Пола Джорджа, чтобы получить звездного игрока.

В качестве главных целей называются Кевин Дюрэнт («Финикс Санз») и Лаури Маркканен («Юта Джаз»). Вариант с Дюрэнтом выглядит особенно реалистично, поскольку его будущее в «Финиксе» под вопросом, а клуб, вероятно, готов рассматривать предложения. Однако Дюрэнт уже в сентябре отметит 37-летие.

С Маркканеном ситуация иная: он только что подписал четырёхлетний контракт на 195 миллионов долларов с «Ютой», и после не самого яркого сезона интерес к нему среди топ-клубов может быть ниже, хотя его универсальность и возраст (28 лет) делают его привлекательной целью.

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори и главный тренер Ник Нерс публично заявляют, что довольны возможностью использовать третий пик для выбора молодого таланта.