ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир РыковВладимир Рыков: Мало кто так забивал «Спартаку», как я
    Все новости спорта

    «Филадельфия Сиксерс» может организовать звездный обмен в межсезонье

    Прочие Баскетбол НБА
    «Филадельфия Сиксерс» планирует совершить звездный обмен в это межесезонье.

    Кевин Дюрант
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Дюрант

    По информации ESPN, «Сиксерс» будут активно искать варианты обмена с использованием третьего драфт-пика и контракта Пола Джорджа, чтобы получить звездного игрока.

    В качестве главных целей называются Кевин Дюрэнт («Финикс Санз») и Лаури Маркканен («Юта Джаз»). Вариант с Дюрэнтом выглядит особенно реалистично, поскольку его будущее в «Финиксе» под вопросом, а клуб, вероятно, готов рассматривать предложения. Однако Дюрэнт уже в сентябре отметит 37-летие.

    С Маркканеном ситуация иная: он только что подписал четырёхлетний контракт на 195 миллионов долларов с «Ютой», и после не самого яркого сезона интерес к нему среди топ-клубов может быть ниже, хотя его универсальность и возраст (28 лет) делают его привлекательной целью.

    Президент «Филадельфии» Дэрил Мори и главный тренер Ник Нерс публично заявляют, что довольны возможностью использовать третий пик для выбора молодого таланта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли ЦСКА побеждать?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Канада добьется победы в спокойном режиме
  • Канада — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Мерсисайдцы» снова не смогут победить?!
  • «Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  3.85
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ден Босх — Телстар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному