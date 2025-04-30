НБА. «Индиана» выиграла у «Милуоки», «Бостон» одолел «Орландо» и другие матчи

победилав пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 119:118 ОТ. «Пэйсерс» выиграли серию — 4-1.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Бакс» Гэри Трент, набравший 33 очка. Форвард Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 30 очков, 20 подборов и 13 передач.

В четвертьфинале «Индиана» встретится с «Кливлендом».

«Бостон» одолел «Орландо» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 120:89. «Селтикс» выиграли серию — 4-1.

Форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 35 очков и 10 передач.

В четвертьфинале «Бостон» сыграет с победителем серии «Нью-Йорк» — «Детройт». Счет в серии 3-2 в пользу «Никс».

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 30 апреля

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 119:118 OT (4-1)

«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 103:106 (3-2)

«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 120:89 (4-1)

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 131:115 (3-2)