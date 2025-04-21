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    Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн признан MVP Евролиги

    Прочие Баскетбол Евролига
    Американский защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн был признан самым ценным игроком сезона Евролиги 2024/2025.

    Кендрик Нанн
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    Кендрик Нанн

    Нанн стал лучшим снайпером Евролиги, набирая в среднем 21,1 очка за матч, и установил рекорд турнира по суммарному количеству очков за регулярный чемпионат — 696.

    29-летний баскетболист вошёл в символическую пятёрку сезона. Его средние показатели составили 21,1 очка, 3,6 подбора и 4,3 передачи за игру.

    Благодаря вкладу Нанна «Панатинаикос» завершил регулярный чемпионат на третьем месте с результатом 22 победы и 12 поражений. В плей-офф команда встретится с «Анадолу Эфес».

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