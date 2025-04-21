Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн признан MVP Евролиги

Американский защитникКендрик Нанн был признан самым ценным игроком сезона Евролиги 2024/2025.

Нанн стал лучшим снайпером Евролиги, набирая в среднем 21,1 очка за матч, и установил рекорд турнира по суммарному количеству очков за регулярный чемпионат — 696.

29-летний баскетболист вошёл в символическую пятёрку сезона. Его средние показатели составили 21,1 очка, 3,6 подбора и 4,3 передачи за игру.

Благодаря вкладу Нанна «Панатинаикос» завершил регулярный чемпионат на третьем месте с результатом 22 победы и 12 поражений. В плей-офф команда встретится с «Анадолу Эфес».