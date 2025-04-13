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    Ферстаппен: Не вижу себя в борьбе за титул в 2025 году

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    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свои шансы победить в текущем сезоне Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «Макларен в настоящий момент мне не соперник. Я просто принимаю участие в этом сезоне чемпионата мира. Нет, я не вижу себя в борьбе за титул в 2025 году. Если посмотреть на отставание от "Макларена", то я не удивлён. Я уже говорил команде во время зимних тестов здесь, что мы отстаём на полсекунды, и это подтвердилось. Я был прав в этом отношении. Если посмотреть на сезон, то не думаю, что у нас будет реальный шанс.

    Если соперники допустят ошибки, как это было в квалификации в Японии, то мы можем оказаться впереди. В Сузуке невозможно обгонять, но так бывает далеко не всегда. Мы перепробовали с машиной всё, что могли, но ничего не работает. Будь у нас ещё одна квалификация, я понятия не имею, что бы я мог ещё сделать с машиной», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

    Напомним, что сегодня, 13 апреля, состоится Гран-при Бахрейна. Ферстаппен возьмет старт с седьмой позиции в этой гонке.

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