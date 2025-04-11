НБА опубликовала заключительный рейтинг в гонке за MVP

Шей Гилджес-Александер Фото: globallookpress.com
Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер возглавил список, опередив сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича, действующего обладателя награды.
Тройка лидеров выглядит следующим образом: Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
В прошлом сезоне (2023/2024) титул MVP в третий раз завоевал Никола Йокич. Голосование среди журналистов и экспертов начнётся сразу после завершения регулярного чемпионата.