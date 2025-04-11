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    НБА опубликовала заключительный рейтинг в гонке за MVP

    Прочие Баскетбол НБА
    11 апреля 2025 года НБА опубликовала финальный рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона 2024/2025.

    Шей Гилджес-Александер
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    Шей Гилджес-Александер

    Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер возглавил список, опередив сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича, действующего обладателя награды.

    Тройка лидеров выглядит следующим образом: Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

    Прогнозы и ставки на НБА

    В прошлом сезоне (2023/2024) титул MVP в третий раз завоевал Никола Йокич. Голосование среди журналистов и экспертов начнётся сразу после завершения регулярного чемпионата.

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