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    НБА. «Бостон» победил «Портленд», «Денвер» выиграл у «Хьюстона»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Бостон» победил «Портленд» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 129:122.

    Джейсон Тейтум
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    Джейсон Тейтум

    Самым результативным игроком встречи оказался легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум — 30 очков.

    У «Портленда» больше всего очков набрал защитник Шэйдон Шарп (23).

    «Бостон» располагается на второй строчке «Востока», у «Портленда» 12-я позиция на «Западе».

    «Денвер» на выезде обыграл «Хьюстон» со счетом 116:111.

    «Хьюстон» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Денвер» — третье.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 24 марта

    «Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 122:105

    «Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 89:123

    «Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 132:119

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» — 116:129

    «Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» — 111:116

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:103

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