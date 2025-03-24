НБА. «Бостон» победил «Портленд», «Денвер» выиграл у «Хьюстона»

победилв гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 129:122.

Самым результативным игроком встречи оказался легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум — 30 очков.

У «Портленда» больше всего очков набрал защитник Шэйдон Шарп (23).

«Бостон» располагается на второй строчке «Востока», у «Портленда» 12-я позиция на «Западе».

«Денвер» на выезде обыграл «Хьюстон» со счетом 116:111.

«Хьюстон» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Денвер» — третье.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 24 марта

«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 122:105

«Торонто Рэпторс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 89:123

«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 132:119

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» — 116:129

«Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» — 111:116

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:103