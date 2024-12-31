Непомнящий и Мурзин сыграют в четвертьфинале ЧМ-2024 по блицу

Среди них есть четыре российских спортсмена: Ян Непомнящий и Володар Мурзин, Валентина Гунина и Екатерина Лагно.
Напомним, по итогам отборочного раунда лидер российской сборной в 13 турах Ян Непомнящий набрал лучшее количество очков, а 18-летний Володар Мурзин был восьмым.
На этом чемпионате мира они уже завоевали медали в рапиде. Мурзин стал чемпионом мира, а Непомнящий бронзовым призером.
ЧМ-2024 по блицу. Открытый турнир. Пары 1/4 финала:
Ян Непомнящий (Россия) — Володар Мурзин (Россия);
Фабиано Каруана (США) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша);
Магнус Карлсен (Норвегия) — Ханс Ниманн (США);
Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция).
ЧМ-2024 по блицу. Женщины. Пары 1/4 финала:
Валентина Гунина (Россия) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай);
Екатерина Лагно (Россия) — Карисса Йип (США);
Рамешбабу Вайшали (Индия) — Чжу Цзинь (Китай);
Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Лэй Тинцзе (Китай).