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    Непомнящий и Мурзин сыграют в четвертьфинале ЧМ-2024 по блицу

    Прочие Шахматы
    Определились четвертьфинальные пары у мужчин и женщин на чемпионате мира 2024 года по шахматам в блице.

    Ян Непомнящий
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    Ян Непомнящий

    Среди них есть четыре российских спортсмена: Ян Непомнящий и Володар Мурзин, Валентина Гунина и Екатерина Лагно.

    Напомним, по итогам отборочного раунда лидер российской сборной в 13 турах Ян Непомнящий набрал лучшее количество очков, а 18-летний Володар Мурзин был восьмым.

    На этом чемпионате мира они уже завоевали медали в рапиде. Мурзин стал чемпионом мира, а Непомнящий бронзовым призером.

    ЧМ-2024 по блицу. Открытый турнир. Пары 1/4 финала:

    Ян Непомнящий (Россия) — Володар Мурзин (Россия);
    Фабиано Каруана (США) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша);
    Магнус Карлсен (Норвегия) — Ханс Ниманн (США);
    Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция).

    ЧМ-2024 по блицу. Женщины. Пары 1/4 финала:

    Валентина Гунина (Россия) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай);
    Екатерина Лагно (Россия) — Карисса Йип (США);
    Рамешбабу Вайшали (Индия) — Чжу Цзинь (Китай);
    Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Лэй Тинцзе (Китай).

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