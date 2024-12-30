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    НБА. «Сан-Антонио» проиграл «Миннесоте», «Орландо» одолел «Бруклин»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА в гостях проиграл «Миннесоте» со счетом 112:110.

    Виктор Вембаньяма
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    Виктор Вембаньяма

    Самым результативным оказался центровой «Сперз» Виктор Вембаньяма, набравший 34 очка.

    «Сан-Антонио»занимает десятое место в Западной конференции, «Миннесота» — на восьмой позиции.

    «Орландо» на своем паркете одолел «Бруклин» со счетом 102:101.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Нетс» Кэмэрон Томас, набравший 25 очков.

    «Орландо» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Бруклин» — на 12-й строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 30 декабря

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Сперс» — 112:110

    «Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 100:104

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 130:106

    «Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 107:136

    «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 114:123

    «Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 102:101

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