НБА. «Сан-Антонио» проиграл «Миннесоте», «Орландо» одолел «Бруклин»

Самым результативным оказался центровой «Сперз» Виктор Вембаньяма, набравший 34 очка.
«Сан-Антонио»занимает десятое место в Западной конференции, «Миннесота» — на восьмой позиции.
«Орландо» на своем паркете одолел «Бруклин» со счетом 102:101.
Самым результативным на паркете стал защитник «Нетс» Кэмэрон Томас, набравший 25 очков.
«Орландо» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Бруклин» — на 12-й строчке.
Все результаты игрового дня НБА 30 декабря
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Сперс» — 112:110
«Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 100:104
«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 130:106
«Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 107:136
«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 114:123
«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 102:101