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    Тренер сборной России Чепик: Лифинцев — супергерой

    Прочие Плавание
    Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, что у всех спортсменов на чемпионате мира в венгерском Будапеште была невероятная мотивация.

    Мирон Лифинцев
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    Мирон Лифинцев

    Но по словам наставника национальной команды, особенно высокой она оказалась у пятикратного обладателя золотых медалей Мирона Лифинцева.

    «Мне не хочется никого выделять, хотя Мирон — супергерой. У всех была невероятная мотивация, видно, что эмоции всех переполняют. В эстафетах вытаскивали до последнего. Радость невероятная. По‑моему, так круто никогда не было.

    Также отмечу невероятный вклад Кирилла Пригоды, но каждая эстафета — это результат всех ребят. И тут настрой был железобетонный. Кирилл молодец, хотя молодец — не то слово. Он герой, вытянул эстафету, а остальные поддержали. Мирон столько отстартовал, ему было тяжело — пока нет опыта проплывания каждого старта на международном турнире на высоком уровне», — сказал Чепик «Матч ТВ».

    На чемпионате мира 2024 года на короткой воде 18-летний Мирон Лифинцев завоевал 5 золотых медалей. У 28-летнего Кирилла Пригоды в активе 3 золота и 3 серебра.

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