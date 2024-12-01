ЦСКА и «Локомотив-Кубань» одержали победы в Единой лиге

Завершились два матча Единой лиги ВТБ по баскетболу.

ЦСКА уверенно обыграл дома «Самару» — 97:77 (25:15, 18:26, 20:19, 34:17).

Самым результативным у армейцев стал разыгрывающий Мело Тримбл, набравший 26 очков.

У «Самары» чаще всех поражал кольцо Илья Попов (20).

«Локомотив-Кубань» в гостях оказался сильнее казанского УНИКСа — 87:75 (12:18, 37:22, 12:22, 26:13).

Больше всего у победителей очков на счету защитника Антониуса Кливленда (26). У казанского клуба самым результативным стал разыгрывающий Маркос Найт (20).

ЦСКА продолжает лидировать в чемпионате с 15 победами в 16 играх. «Локомотив-Кубань» с 13 победами на третьей строчке, следом за ним идет УНИКС, у которого 11 викторий.