НБА. «Оклахома» одолела «Голден Стэйт», «Лейкерс» победили «Сан-Антонио»

Самым результативным на паркете стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков.
«Оклахома» с 14 победами в 18 матчах занимает первое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» с 12 победами в 16 играх — на третьей строчке.
«Лейкерс» на выезде переиграли «Сан-Антонио» — 119:101.
Форвард Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 16 очков, 10 подборов и 11 передач.
«Лейкерс» прервали свою неудачную серию из трех поражений и с результатом 11-7 занимают 5-е место в Западной конференции. «Сперс» идут на 10-й строчке — 10-9.
Все результаты игрового дня НБА 28 ноября
«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 94:98
«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 124:135
«Индиана Пэйсерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:114
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 133:119
«Филадельфия Сиксерс» — «Хьюстон Рокетс» — 115:122
«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:121
«Даллас Маверикс» — «Нью-Йорк Никс» — 129:114
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 93:119
«Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 131:111
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 104:115
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:119
«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 103:122
«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 117:127
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:105