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    НБА. «Оклахома» одолела «Голден Стэйт», «Лейкерс» победили «Сан-Антонио»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Оклахома» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Голден Стэйт» со счетом 105:101.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным на паркете стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков.

    «Оклахома» с 14 победами в 18 матчах занимает первое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» с 12 победами в 16 играх — на третьей строчке.

    «Лейкерс» на выезде переиграли «Сан-Антонио» — 119:101.

    Форвард Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 16 очков, 10 подборов и 11 передач.

    «Лейкерс» прервали свою неудачную серию из трех поражений и с результатом 11-7 занимают 5-е место в Западной конференции. «Сперс» идут на 10-й строчке — 10-9.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 28 ноября

    «Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 94:98

    «Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 124:135

    «Индиана Пэйсерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:114

    «Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 133:119

    «Филадельфия Сиксерс» — «Хьюстон Рокетс» — 115:122

    «Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:121

    «Даллас Маверикс» — «Нью-Йорк Никс» — 129:114

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 93:119

    «Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 131:111

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 104:115

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:119

    «Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 103:122

    «Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 117:127

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:105

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