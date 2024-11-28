НБА. «Оклахома» одолела «Голден Стэйт», «Лейкерс» победили «Сан-Антонио»

в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграласо счетом 105:101.

Самым результативным на паркете стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков.

«Оклахома» с 14 победами в 18 матчах занимает первое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» с 12 победами в 16 играх — на третьей строчке.

«Лейкерс» на выезде переиграли «Сан-Антонио» — 119:101.

Форвард Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 16 очков, 10 подборов и 11 передач.

«Лейкерс» прервали свою неудачную серию из трех поражений и с результатом 11-7 занимают 5-е место в Западной конференции. «Сперс» идут на 10-й строчке — 10-9.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 28 ноября

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 94:98

«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 124:135

«Индиана Пэйсерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:114

«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 133:119

«Филадельфия Сиксерс» — «Хьюстон Рокетс» — 115:122

«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 96:121

«Даллас Маверикс» — «Нью-Йорк Никс» — 129:114

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 93:119

«Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 131:111

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 104:115

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:119

«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 103:122

«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 117:127

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:105