НБА. «Голден Стэйт» одолел «Атланту», «Филадельфия» уступила «Мемфису»

Игроки «Уорриорз» Эндрю Уиггинс (27 очков) и Стефен Карри (23) набрали 50 очков на двоих.
«Голден Стэйт» одержал 11-ю победу в 14 матчах и лидирует в таблице Западной конференции. «Атланта» с 9 поражениями в 16 матчах — на 7-й строчке «Востока».
«Филадельфия» на выезде проиграла «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:117.
Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком, оформив дабл-дабл — 35 очков и 12 подборов.
Результаты матчей НБА 21 ноября
«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 122:106
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:100
«Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 109:99
«Хьюстон Рокетс» — «Индиана Пэйсерс» — 130:113
«Мемфис Гриззлиз» — «Филадельфия Сиксерс» — 117:111
«Финикс Санз» — «Нью-Йорк Никс» — 122:138
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс» — 120:97
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо Мэджик» — 104:93.