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    НБА. «Голден Стэйт» одолел «Атланту», «Филадельфия» уступила «Мемфису»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Голден Стэйт» дома обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:97.

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Игроки «Уорриорз» Эндрю Уиггинс (27 очков) и Стефен Карри (23) набрали 50 очков на двоих.

    «Голден Стэйт» одержал 11-ю победу в 14 матчах и лидирует в таблице Западной конференции. «Атланта» с 9 поражениями в 16 матчах — на 7-й строчке «Востока».

    «Филадельфия» на выезде проиграла «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:117.

    Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком, оформив дабл-дабл — 35 очков и 12 подборов.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Результаты матчей НБА 21 ноября

    «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 122:106

    «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 128:100

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 109:99

    «Хьюстон Рокетс» — «Индиана Пэйсерс» — 130:113

    «Мемфис Гриззлиз» — «Филадельфия Сиксерс» — 117:111

    «Финикс Санз» — «Нью-Йорк Никс» — 122:138

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс» — 120:97

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо Мэджик» — 104:93.

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