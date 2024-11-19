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    НБА. «Атланта» выиграла у «Сакраменто», «Лос-Анджелес Клипперс» победили «Голден Стэйт»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Атланта» на выезде обыграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:108.

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Кеон Эллис, набравший 33 очка.

    «Атланта» занимает пятое место в Восточной конференции НБА. «Сакраменто» идет девятым на «Западе».

    «Лос-Анджелес Клипперс» дома победили «Голден Стэйт» — 102:99.

    Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Стефен Карри, набравший 26 очков.

    «Клипперс» занимают десятое место в Западной конференции НБА. У «Голден Стэйт» прервалась серия из трех побед подряд. Команда идет второй на «Западе».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 19 ноября

    «Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» — 112:122

    «Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 130:119

    «Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 134:106

    «Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» — 106:89

    «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:100

    «Финикс Санз» — «Орландо Мэджик» — 99:109

    «Сакраменто Кингз» — «Атланта Хоукс» — 108:109

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:99

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