НБА. «Атланта» выиграла у «Сакраменто», «Лос-Анджелес Клипперс» победили «Голден Стэйт»

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Кеон Эллис, набравший 33 очка.
«Атланта» занимает пятое место в Восточной конференции НБА. «Сакраменто» идет девятым на «Западе».
«Лос-Анджелес Клипперс» дома победили «Голден Стэйт» — 102:99.
Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Стефен Карри, набравший 26 очков.
«Клипперс» занимают десятое место в Западной конференции НБА. У «Голден Стэйт» прервалась серия из трех побед подряд. Команда идет второй на «Западе».
Все результаты игрового дня НБА 19 ноября
«Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» — 112:122
«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 130:119
«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 134:106
«Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс» — 106:89
«Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:100
«Финикс Санз» — «Орландо Мэджик» — 99:109
«Сакраменто Кингз» — «Атланта Хоукс» — 108:109
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 102:99