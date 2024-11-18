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    НБА. «Клипперс» выиграли у «Юты», «Индиана» победила «Майами» и другие матчи

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лос-Анджелес Клипперс» дома победили «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:105.

    НБА
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    НБА

    Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Ивица Зубац, оформивший дабл-дабл — 22 очка и 11 подборов.

    «Клипперс» прервали серию из трех поражений подряд и занимают 11-е место в Западной конференции НБА. «Юта» идет на последней, 15-й позиции на «Западе».

    «Индиана» на своем паркете обыграла «Майами» — 119:110.

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Пэйсерс» Майлс Тернер, набравший 34 очка.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 18 ноября

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 116:105

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 119:121

    «Чикаго Буллз» — «Хьюстон Рокетс» — 107:143

    «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 114:104

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Атланта Хоукс» — 114:110

    «Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 104:124

    «Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 105:90

    «Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:114

    «Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 119:110

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 120:117

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