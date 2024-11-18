НБА. «Клипперс» выиграли у «Юты», «Индиана» победила «Майами» и другие матчи

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Ивица Зубац, оформивший дабл-дабл — 22 очка и 11 подборов.
«Клипперс» прервали серию из трех поражений подряд и занимают 11-е место в Западной конференции НБА. «Юта» идет на последней, 15-й позиции на «Западе».
«Индиана» на своем паркете обыграла «Майами» — 119:110.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Пэйсерс» Майлс Тернер, набравший 34 очка.
Все результаты игрового дня НБА 18 ноября
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 116:105
«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 119:121
«Чикаго Буллз» — «Хьюстон Рокетс» — 107:143
«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 114:104
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Атланта Хоукс» — 114:110
«Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 104:124
«Мемфис Гриззлиз» — «Денвер Наггетс» — 105:90
«Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 128:114
«Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 119:110
«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 120:117