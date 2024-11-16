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    НБА. «Юта» победила «Даллас», «Миннесота» обыграла «Сакраменто» и другие матчи

    Прочие Баскетбол НБА
    «Юта» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:113. «Маверикс» потерпели четвертое поражение подряд.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, набравший 37 очков.

    «Даллас» с результатом 5-7 идет на 12-й строчке в Западной конференции. «Юта» занимает 14-е место — 3-8.

    «Миннесота» на выезде обыграла «Сакраменто» — 130:126 ОТ.

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 60 очков.

    После 13 матчей «Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции НБА. «Сакраменто» идет восьмым на «Западе».

    Прогнозы и ставки на НБА

    Результаты матчей НБА 16 ноября

    «Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 95:99

    «Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс» — 98:86

    «Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 111:124

    «Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 129:117

    «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 124:122

    «Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 144:126

    «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:120

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 101:94

    «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:104

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз» — 99:83

    «Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:130

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 123:118

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