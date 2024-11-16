НБА. «Юта» победила «Даллас», «Миннесота» обыграла «Сакраменто» и другие матчи

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, набравший 37 очков.
«Даллас» с результатом 5-7 идет на 12-й строчке в Западной конференции. «Юта» занимает 14-е место — 3-8.
«Миннесота» на выезде обыграла «Сакраменто» — 130:126 ОТ.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 60 очков.
После 13 матчей «Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции НБА. «Сакраменто» идет восьмым на «Западе».
Результаты матчей НБА 16 ноября
«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» — 95:99
«Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс» — 98:86
«Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 111:124
«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 129:117
«Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 124:122
«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 144:126
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 115:120
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 101:94
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 125:104
«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз» — 99:83
«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 126:130
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 123:118