Велогонщицы сборной Великобритании установили мировой рекорд на ОИ-2024

Велогонщицы из сборнойустановили мировой рекорд на Олимпийских играх 2024-го года в Париже.

Стало известно, что британские спортсменки проехали дистанцию за 45,472. Прошлый рекорд принадлежал сборной Китая — 45,487.

По итогам серовнования, которые проходили сегодня, 5-го августа велогонщицы из сборной Великобритании квалифицировались в следующий круг также сборные Новой Зеландии (45,593), Германии (45,644), Нидерландов (46,086), Китая (46,458), Мексики (46,587), Польши (47,284) и Канады (47,578).

Олимпийские игры 2024-го года в Париже продлятся до 11-го августа.