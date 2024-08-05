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    Велогонщицы сборной Великобритании установили мировой рекорд на ОИ-2024

    Прочие ВелоспортПариж-2024
    Велогонщицы из сборной Великобритании установили мировой рекорд на Олимпийских играх 2024-го года в Париже.

    Велогонщицы
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    Велогонщицы

    Стало известно, что британские спортсменки проехали дистанцию за 45,472. Прошлый рекорд принадлежал сборной Китая — 45,487.

    По итогам серовнования, которые проходили сегодня, 5-го августа велогонщицы из сборной Великобритании квалифицировались в следующий круг также сборные Новой Зеландии (45,593), Германии (45,644), Нидерландов (46,086), Китая (46,458), Мексики (46,587), Польши (47,284) и Канады (47,578).

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