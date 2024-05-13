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    НБА. «Индиана» одолела «Никс», «Денвер» взял верх над «Миннесотой»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Индиана» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграла «Никс» со счетом 121:89.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным на паркете стали защитник «Никс» Тайриз Хэлибертон, набравший 20 очков.

    Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 15 мая и начнется в 03.00 мск.

    Все прогнозы на НБА

    «Денвер» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграл на выезде «Миннесоту» со счетом 115:107.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 44 очка. У «Наггетс» центровой Никола Йокич набрал 35 очков.

    Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 15 мая и начнется в 05.30 мск.

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