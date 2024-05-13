НБА. «Индиана» одолела «Никс», «Денвер» взял верх над «Миннесотой»

Никола Йокич Фото: globallookpress.com
Самым результативным на паркете стали защитник «Никс» Тайриз Хэлибертон, набравший 20 очков.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 15 мая и начнется в 03.00 мск.
«Денвер» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграл на выезде «Миннесоту» со счетом 115:107.
Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 44 очка. У «Наггетс» центровой Никола Йокич набрал 35 очков.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 15 мая и начнется в 05.30 мск.