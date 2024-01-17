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    «Зенит-Казань» разгромил московское «Динамо» в Суперлиге

    Прочие Волейбол
    Завершились еще три встречи волейбольной Суперлиги.

    Максим Михайлов
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    Максим Михайлов

    В центральном матче 17-го тура волейбольной Суперлиги московское «Динамо» уступило на своем поле «Зениту-Казань» со счетом 0:3 (24:26, 22:25, 23:25).

    Самым результативным в составе «Зенита» стал олимпийский чемпион Максим Михайлов, набравший 15 очков. На счету диагонального «Динамо» Цветана Соколова 19 очков.

    АСК уступил с разгромным счетом «Уралу» — 0:3 (14:25, 19:25, 22:25).

    Петербургский «Зенит» в непростом поединке одолел «Югру-Самотлор» из Нижневартовска — 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:22).

    Полную таблицу Суперлиги по итогам 17-го тура можно посмотреть тут.

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