«Зенит-Казань» разгромил московское «Динамо» в Суперлиге

Максим Михайлов Фото: globallookpress.com
В центральном матче 17-го тура волейбольной Суперлиги московское «Динамо» уступило на своем поле «Зениту-Казань» со счетом 0:3 (24:26, 22:25, 23:25).
Самым результативным в составе «Зенита» стал олимпийский чемпион Максим Михайлов, набравший 15 очков. На счету диагонального «Динамо» Цветана Соколова 19 очков.
АСК уступил с разгромным счетом «Уралу» — 0:3 (14:25, 19:25, 22:25).
Петербургский «Зенит» в непростом поединке одолел «Югру-Самотлор» из Нижневартовска — 3:1 (25:21, 23:25, 25:20, 25:22).
Полную таблицу Суперлиги по итогам 17-го тура можно посмотреть тут.