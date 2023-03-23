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    Мишустин призвал организовать в России соревнования стран ШОС и БРИКС

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    Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о возможной организации соревнований между странами ШОС и БРИКС.

    Михаил Мишустин
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    Михаил Мишустин

    «Считаю, что самое важное для нас — сохранить соревновательную практику наших ребят, сделать для этого все возможное как внутри страны, так и организовать соревнования вместе с дружественными странами.

    У нас в 2022 году была проведена Спартакиада сильнейших по летним видам спорта, там было 39 видов спорта, в Китае в конце года прошли Российско-китайские молодежные зимние игры — туда прибыли около 150 лучших спортсменов.

    Перспективно у нас организовать соревнования стран ШОС, БРИКС.

    Яркий пример — соревнования в Казани "Игры дружбы", у нас было около 3 тысяч человек, там было очень много спортсменов из дружественных стран — Алжира, Сирии, ЮАР, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии. Это то, что будет нас поддерживать. Будем бороться.

    Несмотря на беспрецедентное давление, нам удалось отстоять интересы ряда наших [спортивных] федераций на международных соревнованиях. Это и бокс, и фехтование, и самбо, и шахматы, и тайский бокс, и теннис. В этом смысле нужно делать комплекс мер, чтобы сохранить соревновательную практику», — приводит слова Мишустина ТАСС.

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