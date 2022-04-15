ЧМ-2022 по волейболу, отобранный у России, официально передали Польше и Словении

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила, что чемпионат мира 2022 года пройдёт в Польше и Словении.

Изначально турнир должна была принять Россия, однако FIVB ранее отобрала у страны право проведения мероприятия. Отмечается, что другие европейские страны могут принять у себя чемпионат мира на более поздней стадии.

Также в FIVB подтвердили, что сборная Украины заменит сборную России на чемпионате мира, так как украинцы имеют наивысший рейтинг среди команд, не пробившихся на турнир.

Польша принимала чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд в 2021 году совместно с Чехией, Эстонией и Финляндией.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Соревнования планировалось провести в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.