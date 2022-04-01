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    Команды Большунова и Непряевой завоевали бронзу в эстафете на ЧР

    Прочие Лыжи
    Команда Тюменской области стала победителем женской эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Золото завоевали Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина.

    Второе места заняла первая команда Татарстана, за которую выступали Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко и Виктория Трошина.

    Бронзу выиграла команда Архангельской области, которую представляли Елизавета Горбунова, Светлана Николаева, Светлана Заборская и Наталья Непряева.

    Чемпионат России по лыжным гонкам-2022. Женщины. Эстафета
    • 1. Тюменская область (Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина) — 53.46,5
    • 2. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко, Виктория Трошина) — 2,5
    • 3. Архангельская область (Елизавета Горбунова, Светлана Николаева, Светлана Заборская, Наталья Непряева) — 23,1
    • 4. Москва (Наталья Матвеева, Елизавета Шалабода, Анастасия Рыгалина, Александра Кононова) — 35,8
    • 5. Приволжский ФО (Екатерина Кипяткова, Анастасия Кулешова, Мария Козекаева, Екатерина Никитина) — 1.14,6
    • 6. Санкт-Петербург-1 (Лидия Горбунова, Анастасия Фалеева, Евгения Крупицкая, Ольга Потапова) — 1.24,0
    • 7. Республика Татарстан-2 (Христина Мацокина, Лариса Рясина, Ирина Ибрагимова, Эльмира Гаянова) — 1.47,9
    • 8. Новосибирская область (Анастасия Одинокова, Татьяна Долматова, Екатерина Мегедь, Жанна Меньшова) — 1.52,5
    • 9. ХМАО-Югра (Анастасия Клепикова, Мария Гущина, Алена Перевозчикова, Анастасия Игнатьева) — 2.03,8
    • 10. Республика Коми (Ольга Вокуева, Ольга Царева, Олеся Ляшенко, Наталья Зюзева) — 2.06,7

    Мужскую эстафету на чемпионате России выиграла первая команда Коми, которую представляли Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Порошкин и Алексей Виценко.

    Серебро завоевала первая команда Татарстана, за которую выступали Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артем Николаев и Ярослав Рыбочкин.

    Третье место заняла команда Архангельской области, которую представляли Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.

    Чемпионат России по лыжным гонкам-2022. Мужчины. Эстафета
    • 1. Республика Коми-1 (Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Порошкин, Алексей Виценко) — 1:35.04,5
    • 2. Татарстан-1 (Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артем Николаев, Ярослав Рыбочкин) — 56,3
    • 3. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников) — 1.01,6
    • 4. Тюменская область (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — 1.37,2
    • 5. Татарстан-2 (Виктор Семенов, Сергей Ардашев, Владимир Фролов, Денис Филимонов) — 2.23,7
    • 6. Красноярский край (Дмитрий Жуль, Андрей Мельниченко, Павел Соловьев, Иван Горбунов) — 2.23,9
    • 7. Нижегородская область (Никита Родионов, Сергей Шаров, Петр Седов, Артем Мальцев) — 2.24,5
    • 8. Москва (Данил Нелипа, Илья Трегубов, Дмитрий Кондрашов, Федор Назаров) — 2.25,6
    • 9. Татарстан-3 (Евгений Вахрушев, Ильназ Закиров, Алмаз Таипов, Павел Викулин) — 2.29,0
    • 10. Удмуртия-1 (Владислав Азанов, Александр Ившин, Дмитрий Баграшов, Константин Главатских) — 3.07,6
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