ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям
  • 08:51
    • Малкин — рекордсмен НХЛ по количеству голевых передач среди россиян
  • 07:10
    • Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022
  • 06:56
    • Сборная Перу победила Парагвай и сыграет в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2022
  • 23:48
    • Польша обыграла Швецию и пробилась на ЧМ-2022
  • 03:53
    • Bettery предлагает фрибет 1500 рублей клиентам закрывшихся БК
    Все новости спорта

    Министр спорта РФ: Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку

    Прочие Биатлон Фигурное катание Вокруг спорта
    Министр спорта России Олег Матыцин высказался по поводу международных санкций, с которыми столкнулся российский спорт.

    Олег Матыцин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Матыцин

    «Эмоциональные и политизированные рекомендации МОК и решения международных федераций в отношении российских спортсменов нанесли огромный урон международному спорту.

    Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку. Тем не менее, решения приняты. Мы оказались в новых условиях.

    Надеюсь, что со стороны международных федераций будет стремление в самое ближайшее время искать выходы из этого кризиса. Поэтому считаем важным сохранять диалог.

  • Уходим в Азию? ФИФА может исключить Россию уже 31 марта
  • Рассказываем все, что известно о возможном исключении России из ФИФА и его последствиях
  • Вчера

    • Строить стену между Россией и международным спортом неправильно. Но минимум год мы будем действовать с учетом сложившейся ситуации.

    Мы блокированы в европейском спортивном пространстве, азиатские страны на сегодняшний день как минимум сохраняют более выдержанную позицию», — сказал Матыцин «Известиям».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Заключительный матч в Магнитогорске снова получится результативным?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Коста-Рика — США
  • Футбол
  • Завтра в 04:05
    •  1.78
  • Прогноз на матч Квитова — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Синнер — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному