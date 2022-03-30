Министр спорта РФ: Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку

Министр спорта Россиивысказался по поводу международных санкций, с которыми столкнулся российский спорт.

«Эмоциональные и политизированные рекомендации МОК и решения международных федераций в отношении российских спортсменов нанесли огромный урон международному спорту.

Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку. Тем не менее, решения приняты. Мы оказались в новых условиях.

Надеюсь, что со стороны международных федераций будет стремление в самое ближайшее время искать выходы из этого кризиса. Поэтому считаем важным сохранять диалог.

Строить стену между Россией и международным спортом неправильно. Но минимум год мы будем действовать с учетом сложившейся ситуации.

Мы блокированы в европейском спортивном пространстве, азиатские страны на сегодняшний день как минимум сохраняют более выдержанную позицию», — сказал Матыцин «Известиям».