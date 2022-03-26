Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Японецзанял первое место в соревнованиях одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в французском Монпелье.

За произвольную программу японский фигурист получил 202,85 балла, а по сумме двух программ Уно набрал 312,48 балла.

Вторым стал еще один японец Юма Кагияма, допустивший ошибку на четверном риттбергере. За короткую и произвольную он набрал 297,60 балла.

Замкнул тройку призеров американец Винсент Чжоу, который после короткой программы занимал шестое место.

Американский фигурист, прыгнувший четыре четверных прыжка в произвольной программе, набрал по сумме выступлений 277,38 балла.

Напомним, что победитель Олимпийских игр в Пекине Нэйтан Чен из США пропускает чемпионат мира, также как и отстраненные от международных турниров российские фигуристы.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины. Произвольная программа 1. Шома Уно (Япония) — 202,85

2. Юма Кагияма (Япония) — 191,91

3. Камден Пулкинен (США) — 182,19

4. Винсент Чжоу (США) — 181,54

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 179,42

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 175,15

7. Даниэль Грассль (Италия) — 169,04

8. Казуки Томоно (Япония) — 168,25

9. Роман Садовский (Канада) — 164,82

10. Маттео Риццо (Италия) — 164,08

11. Илья Малинин (США) — 163,63

12. Кевин Аймо (Франция) — 160,20

13. Михаил Селевко (Эстония) — 155,87

14. Денис Васильев (Латвия) — 152,05

15. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 147,79

16. Маурицио Цандрон (Австрия) — 145,17

17. Киган Мессинг (Канада) — 143,85

Чха Чжун Хван (Южная Корея) — снялся.