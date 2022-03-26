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    Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

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    Японец Шома Уно занял первое место в соревнованиях одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в французском Монпелье.

    Шома Уно
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    Шома Уно

    За произвольную программу японский фигурист получил 202,85 балла, а по сумме двух программ Уно набрал 312,48 балла.

    Вторым стал еще один японец Юма Кагияма, допустивший ошибку на четверном риттбергере. За короткую и произвольную он набрал 297,60 балла.

    Замкнул тройку призеров американец Винсент Чжоу, который после короткой программы занимал шестое место.

    Американский фигурист, прыгнувший четыре четверных прыжка в произвольной программе, набрал по сумме выступлений 277,38 балла.

    Напомним, что победитель Олимпийских игр в Пекине Нэйтан Чен из США пропускает чемпионат мира, также как и отстраненные от международных турниров российские фигуристы.

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины. Произвольная программа
    • 1. Шома Уно (Япония) — 202,85
    • 2. Юма Кагияма (Япония) — 191,91
    • 3. Камден Пулкинен (США) — 182,19
    • 4. Винсент Чжоу (США) — 181,54
    • 5. Морис Квителашвили (Грузия) — 179,42
    • 6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 175,15
    • 7. Даниэль Грассль (Италия) — 169,04
    • 8. Казуки Томоно (Япония) — 168,25
    • 9. Роман Садовский (Канада) — 164,82
    • 10. Маттео Риццо (Италия) — 164,08
    • 11. Илья Малинин (США) — 163,63
    • 12. Кевин Аймо (Франция) — 160,20
    • 13. Михаил Селевко (Эстония) — 155,87
    • 14. Денис Васильев (Латвия) — 152,05
    • 15. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 147,79
    • 16. Маурицио Цандрон (Австрия) — 145,17
    • 17. Киган Мессинг (Канада) — 143,85
    • Чха Чжун Хван (Южная Корея) — снялся.

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины. Итоговое положение
    • 1. Шома Уно (Япония) — 312,48
    • 2. Юма Кагияма (Япония) — 297,60
    • 3. Винсент Чжоу (США) — 277,38
    • 4. Морис Квителашвили (Грузия) — 272,03
    • 5. Камден Пулкинен (США) — 271,69
    • 6. Казуки Томоно (Япония) — 269,37
    • 7. Даниэль Грассль (Италия) — 266,66
    • 8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 266,12
    • 9. Илья Малинин (США) — 263,79
    • 10. Маттео Риццо (Италия) — 255,75
    • 11. Кевин Аймо (Франция) — 245,46
    • 12. Роман Садовский (Канада) — 245,36
    • 13. Денис Васильев (Латвия) — 243,00
    • 14. Киган Мессинг (Канада) — 235,03
    • 15. Михаил Селевко (Эстония) — 234,72
    • 16. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 233,62
    • 17. Маурицио Цандрон (Австрия) — 228,27
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