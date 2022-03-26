Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

За произвольную программу японский фигурист получил 202,85 балла, а по сумме двух программ Уно набрал 312,48 балла.
Вторым стал еще один японец Юма Кагияма, допустивший ошибку на четверном риттбергере. За короткую и произвольную он набрал 297,60 балла.
Замкнул тройку призеров американец Винсент Чжоу, который после короткой программы занимал шестое место.
Американский фигурист, прыгнувший четыре четверных прыжка в произвольной программе, набрал по сумме выступлений 277,38 балла.
Напомним, что победитель Олимпийских игр в Пекине Нэйтан Чен из США пропускает чемпионат мира, также как и отстраненные от международных турниров российские фигуристы.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины. Произвольная программа
- 1. Шома Уно (Япония) — 202,85
- 2. Юма Кагияма (Япония) — 191,91
- 3. Камден Пулкинен (США) — 182,19
- 4. Винсент Чжоу (США) — 181,54
- 5. Морис Квителашвили (Грузия) — 179,42
- 6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 175,15
- 7. Даниэль Грассль (Италия) — 169,04
- 8. Казуки Томоно (Япония) — 168,25
- 9. Роман Садовский (Канада) — 164,82
- 10. Маттео Риццо (Италия) — 164,08
- 11. Илья Малинин (США) — 163,63
- 12. Кевин Аймо (Франция) — 160,20
- 13. Михаил Селевко (Эстония) — 155,87
- 14. Денис Васильев (Латвия) — 152,05
- 15. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 147,79
- 16. Маурицио Цандрон (Австрия) — 145,17
- 17. Киган Мессинг (Канада) — 143,85
- Чха Чжун Хван (Южная Корея) — снялся.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Мужчины. Итоговое положение
- 1. Шома Уно (Япония) — 312,48
- 2. Юма Кагияма (Япония) — 297,60
- 3. Винсент Чжоу (США) — 277,38
- 4. Морис Квителашвили (Грузия) — 272,03
- 5. Камден Пулкинен (США) — 271,69
- 6. Казуки Томоно (Япония) — 269,37
- 7. Даниэль Грассль (Италия) — 266,66
- 8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 266,12
- 9. Илья Малинин (США) — 263,79
- 10. Маттео Риццо (Италия) — 255,75
- 11. Кевин Аймо (Франция) — 245,46
- 12. Роман Садовский (Канада) — 245,36
- 13. Денис Васильев (Латвия) — 243,00
- 14. Киган Мессинг (Канада) — 235,03
- 15. Михаил Селевко (Эстония) — 234,72
- 16. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 233,62
- 17. Маурицио Цандрон (Австрия) — 228,27