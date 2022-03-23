Американцы Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу пар на ЧМ

Американцывыиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

Американские фигуристы набрали 76,88 баллов за свое выступление.

На втором месте также пара из США — Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (75,85). Тройку замыкает японский дуэт Рику Миура/Рюичи Кихара (71,58).

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).