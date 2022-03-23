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    Американцы Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу пар на ЧМ

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    Американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье.

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    Американские фигуристы набрали 76,88 баллов за свое выступление.

    На втором месте также пара из США — Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (75,85). Тройку замыкает японский дуэт Рику Миура/Рюичи Кихара (71,58).

    Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пары. Короткая программа
    • 1. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 76,88
    • 2. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США) — 75,85
    • 3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 71,58
    • 4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67,36
    • 5. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 66,54
    • 6. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 66,29
    • 7. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 60,79
    • 8. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 60,28
    • 9. Камилль Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 50,95
    • 10. Зоуи Джон — Кристофер Бойаджи (Великобритания) — 49,67
    • 11. Дарья Данилова — Мишель Цыба (Нидерланды) — 49,52
    • 12. Дорота Брода — Петро Бетегон Мартин (Испания) — 48,66
    • 13. София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 44,95
    • 14. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль) — 44,45
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