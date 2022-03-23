Американцы Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу пар на ЧМ

Американские фигуристы набрали 76,88 баллов за свое выступление.
На втором месте также пара из США — Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (75,85). Тройку замыкает японский дуэт Рику Миура/Рюичи Кихара (71,58).
Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пары. Короткая программа
- 1. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 76,88
- 2. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США) — 75,85
- 3. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 71,58
- 4. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67,36
- 5. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 66,54
- 6. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия) — 66,29
- 7. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 60,79
- 8. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 60,28
- 9. Камилль Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 50,95
- 10. Зоуи Джон — Кристофер Бойаджи (Великобритания) — 49,67
- 11. Дарья Данилова — Мишель Цыба (Нидерланды) — 49,52
- 12. Дорота Брода — Петро Бетегон Мартин (Испания) — 48,66
- 13. София Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 44,95
- 14. Хэйли Копс — Евгений Краснопольский (Израиль) — 44,45