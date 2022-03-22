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    «Матч ТВ» в прямом эфире покажет ЧР по биатлону и лыжным гонкам

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    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что канал покажет чемпионаты России по биатлону и лыжным гонкам.

    «Матч ТВ» покажет российский биатлон
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    «Матч ТВ» покажет российский биатлон

    «Постепенно заканчивается зимний сезон. Ведущие российские лыжники и биатлонисты страны будут бороться за звание чемпионов страны.

    На следующей неделе мы покажем гонки в Тюмени и Сыктывкаре в прямом эфире на "Матче"!

    Также в нашем эфире запланировано множество футбольных матчей, включая РПЛ и Серию А, решающие матчи КХЛ, волейбол, профессиональный бокс и многое другое», — написал Тащин в талерам-канале.

    Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре, чемпионат России по биатлону — с 30 марта по 3 апреля в Тюмени.

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