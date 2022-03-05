Россия проведет паралимпийские игры «Мы вместе.Спорт» в Ханты-Мансийске

Заместитель Председателя Правительства РФпоручил Минспорту, Минфину совместно с Правительством Ханты-Мансийского округа — Югры проработать вопрос об организации паралимпийских игри определить даты их проведения в ближайшее время.

«У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине.

На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручены медали победителям и призерам. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет.

Необходимо также сохранить размер вознаграждения победителям и призерам, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине — 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую, а также выплаты тренерам и специалистам.

Важно, что соревнования пройдут с российским флагом и гимном и в обстановке всемерной поддержки», — цитирует Чернышенко «Советский Спорт».

Напомним, что Международный паралимпийский комитет сначала принял решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к зимним Паралимпийским играм 2022 в Пекине в нейтральном статусе, но позже изменил свое решение — российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в Играх.

«Для нас было принципиально важно организовать эти соревнования для наших паратлетов.

В отношении российской паралимпийской сборной было принято абсолютно несправедливое решение об отстранении от Паралимпийских игр.

Российские спортсмены долго готовились и тренировались, преодолевали на пути к своей мечте все преграды, и теперь смогут продемонстрировать всему миру, в какой отличной форме они находятся и каких высоких результатов добиваются в честной борьбе.

Мы считаем, что спорт всегда должен быть символом дружбы и единения. Уверен, соревнования в ХМАО пройдут на самом высоком уровне. Призываю болельщиков активно поддерживать наших паралимпийцев на Играх», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул, что организация турнира позволит российским паралимпийцам показать отличный спортивный результат в дружественной обстановке.

«Наша паралимпийская сборная оказалась в непростой ситуации. Организация игр "Мы вместе.Спорт" в России позволит спортсменам показать мастерство, которое они совершенствовали все это время.

У нас есть опыт организации подобных соревнований в 2016 году, когда Международный паралимпийский комитет отстранил нашу сборную от Игр в Рио.

Игры в Ханты-Мансийске зарядят наших спортсменов, болельщиков и россиян теми позитивными эмоциями, в которых они сейчас так нуждаются», — отметил Павел Рожков.