Международная федерация волейбола лишила Россию чемпионата мира

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила, что чемпионат мира среди мужчин 2022 года будет перенесен из России.

«Административный совет FIVB пришел к выводу, что подготовка и проведение чемпионата мира в России невозможны из-за ситуации на Украине. Соответственно, он принял решение лишить Россию права на организацию чемпионата мира FIVB по волейболу среди мужчин, запланированного к проведению в августе и сентябре 2022 года.

Всероссийская федерация волейбола и организационный комитет были проинформированы соответствующим образом», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.