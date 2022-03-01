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    Международная федерация волейбола лишила Россию чемпионата мира

    Прочие Волейбол
    Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила, что чемпионат мира среди мужчин 2022 года будет перенесен из России.

    Международная федерация волейбола лишила Россию чемпионата мира
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    Международная федерация волейбола лишила Россию чемпионата мира

    «Административный совет FIVB пришел к выводу, что подготовка и проведение чемпионата мира в России невозможны из-за ситуации на Украине. Соответственно, он принял решение лишить Россию права на организацию чемпионата мира FIVB по волейболу среди мужчин, запланированного к проведению в августе и сентябре 2022 года.

    Всероссийская федерация волейбола и организационный комитет были проинформированы соответствующим образом», — говорится в заявлении.

    Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.

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