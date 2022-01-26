Хованцев: Бабикову не хватило одной хорошей гонки для ОИ

Бывший наставник сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал индивидуальную гонку на ЧЕ-2022, в которой Антон Бабиков выиграл серебряную медаль.

Российский биатлонист уступил победителю Сверре Далену Аспенесу из Норвегии лишь 11 секунд при чистой стрельбе.

«Серебряная медаль на чемпионате Европы — хороший результат для Антона.

Хотя на последний круг он выходил лидером, в итоге же проиграл норвежцу 11 секунд. В Арбере сложная трасса. Но Бабиков подтвердил свой статус хорошего стрелка.

С тех пор как Антон стал запасным в сборной, его результаты улучшились. Он по-спортивному зол. Одной хорошей гонки Бабикову не хватило для ОИ», — сказал Хованцев «Чемпионату».