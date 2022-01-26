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    Хованцев: Бабикову не хватило одной хорошей гонки для ОИ

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    Бывший наставник сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал индивидуальную гонку на ЧЕ-2022, в которой Антон Бабиков выиграл серебряную медаль.

    Антон Бабиков
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    Антон Бабиков

    Российский биатлонист уступил победителю Сверре Далену Аспенесу из Норвегии лишь 11 секунд при чистой стрельбе.

    «Серебряная медаль на чемпионате Европы — хороший результат для Антона.

    Хотя на последний круг он выходил лидером, в итоге же проиграл норвежцу 11 секунд. В Арбере сложная трасса. Но Бабиков подтвердил свой статус хорошего стрелка.

    С тех пор как Антон стал запасным в сборной, его результаты улучшились. Он по-спортивному зол. Одной хорошей гонки Бабикову не хватило для ОИ», — сказал Хованцев «Чемпионату».

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