Хованцев: Бабикову не хватило одной хорошей гонки для ОИ

Антон Бабиков Фото: globallookpress.com
Российский биатлонист уступил победителю Сверре Далену Аспенесу из Норвегии лишь 11 секунд при чистой стрельбе.
«Серебряная медаль на чемпионате Европы — хороший результат для Антона.
Хотя на последний круг он выходил лидером, в итоге же проиграл норвежцу 11 секунд. В Арбере сложная трасса. Но Бабиков подтвердил свой статус хорошего стрелка.
С тех пор как Антон стал запасным в сборной, его результаты улучшились. Он по-спортивному зол. Одной хорошей гонки Бабикову не хватило для ОИ», — сказал Хованцев «Чемпионату».