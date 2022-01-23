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    • Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
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    Вирер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце

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    Итальянка Доротея Вирер заняла первое место в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце. Она прошла всю дистанцию за 35 минут 58 секунд.

    Доротея Вирер
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    Доротея Вирер

    Второе место заняла представительница Белоруссии Динара Алимбекова (+3,7). На третье месте француженка Анаис Шевалье (+11,6).

    Россиянка Кристина Резцова стала четвертой. Она сделала 2 промаха. Ее соотечественница Ульяна Нигматуллина заняла восьмое место.

    Кубок мира по биатлону. Антхольц (Италия)
    Женщины. Масс-старт

    1. Доротея Вирер (Италия) — 35.58,7 (2)
    2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 3,7 (1)
    3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 11,6 (1)
    4. Кристина Резцова (Россия) — 22,8 (2)
    5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 24,8 (4)
    6. Тириль Экхофф (Норвегия) — 28,0 (2)
    7. Ванесса Фойгт (Германия) — 35,8 (0)
    8. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 42,5 (1)…
    10. Жюлья Симон (Франция) — 1.03,4 (3)…
    12. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 1.06,6 (3)…
    15. Валерия Васнецова (Россия) — 1.24,1 (4)…
    20. Ирина Казакевич (Россия) — 1.54,7 (4)

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