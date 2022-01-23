Вирер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце

Второе место заняла представительница Белоруссии Динара Алимбекова (+3,7). На третье месте француженка Анаис Шевалье (+11,6).
Россиянка Кристина Резцова стала четвертой. Она сделала 2 промаха. Ее соотечественница Ульяна Нигматуллина заняла восьмое место.
Кубок мира по биатлону. Антхольц (Италия)
Женщины. Масс-старт
1. Доротея Вирер (Италия) — 35.58,7 (2)
2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 3,7 (1)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 11,6 (1)
4. Кристина Резцова (Россия) — 22,8 (2)
5. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) — 24,8 (4)
6. Тириль Экхофф (Норвегия) — 28,0 (2)
7. Ванесса Фойгт (Германия) — 35,8 (0)
8. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 42,5 (1)…
10. Жюлья Симон (Франция) — 1.03,4 (3)…
12. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — 1.06,6 (3)…
15. Валерия Васнецова (Россия) — 1.24,1 (4)…
20. Ирина Казакевич (Россия) — 1.54,7 (4)