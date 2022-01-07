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    Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Логинов в топ-10

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    Российский биатлонист Александр Логинов, выигравший спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, поднялся с 12-й на 9-ю строчку. Лидерство сохранил француз Эмильен Жаклен.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

    1. Эмильен Жаклен (Франция) — 425.
    2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 401.
    3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 372.
    4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 371.
    5. Тарьей Бё (Норвегия) — 356.
    6. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
    7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 323.
    8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 301.
    9. Александр Логинов (Россия) — 274.
    10. Йоханнес Кюн (Германия) — 260...
    26. Саид Каримулла Халили (Россия) — 136…
    29. Даниил Серохвостов (Россия) — 127…
    34. Александр Поварницын (Россия) — 99…
    44. Василий Томшин (Россия) — 56...
    49. Антон Бабиков (Россия) — 38...
    71. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

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