Непряева о победе: Хотела отстоять первую позицию

Российская лыжницапрокомментировала победу в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Очень настраивалась на эту гонку. Хотела отстоять первую позицию. Была готова к быстрому темпу с первых метров, потому что понимала, что у женщин по-другому не бывает, у нас нет такого, как у парней. Хотя на последнем кругу мне казалось, что темп немножко поутих по сравнению с первыми двумя кругами, но это мне пошло на руку.

Пыталась дёрнуться первый раз за бонусами, и я дёрнулась в подъём, но посчитала, что оно того не стоит. Побоялась, что это мне выйдет боком. Завтра самый тяжёлый день тура и нужно выложить всё, что осталось, потому что на кону стоит то, чего у меня ещё нет», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

«Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.