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    Непряева о победе: Хотела отстоять первую позицию

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    Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    «Очень настраивалась на эту гонку. Хотела отстоять первую позицию. Была готова к быстрому темпу с первых метров, потому что понимала, что у женщин по-другому не бывает, у нас нет такого, как у парней. Хотя на последнем кругу мне казалось, что темп немножко поутих по сравнению с первыми двумя кругами, но это мне пошло на руку.

    Пыталась дёрнуться первый раз за бонусами, и я дёрнулась в подъём, но посчитала, что оно того не стоит. Побоялась, что это мне выйдет боком. Завтра самый тяжёлый день тура и нужно выложить всё, что осталось, потому что на кону стоит то, чего у меня ещё нет», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

    «Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

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