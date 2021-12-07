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    «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене отменена из-за коронавируса

    Прочие Коронавирус в спорте Биатлон
    «Рождественская гонка» по биатлону, которая традиционно проходит в конце года, не состоится в связи с новыми ограничениями, введенными властями региона из-за пандемии коронавируса.

    Матвей Елисеев
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    Матвей Елисеев

    Гонка должна была пройти 28 декабря в Гельзенкирхене на «Фельтинс Арене» — на домашнем стадионе «Шальке».

    «После прошлогоднего переноса мы рассчитывали, что сейчас сможем вновь провести гонку в привычном формате.

    Но из-за растущего числа случаев инфекции и связанных с этим политических решений властей нашего региона у нас нет другого выбора», — говорится в заявлении организаторов.

    При этом в настоящее время рассматривается возможность переноса гонки в Рупольдинг, как это было сделано в прошлом году, чтобы провести ее в запланированную дату.

    Отметим, что сборную России должны были представить Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. В гонке среди юниоров были заявлены Михаил Первушин и Полина Плюснина.

    В рамках своих выступлений в «Рождественской гонке» российская команда одержала пять побед.

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