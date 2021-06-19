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    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции

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    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Франции, которая завершилась в Ле-Кастелле.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

    Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин по итогам квалификации стал 18-м.

    Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,990
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,258
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,386
    4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,455
    5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,850
    6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,878
    7. Шарль Леклер («Феррари») +0,997
    8. Ландо Норрис («Макларен») +1,262
    9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,350
    10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,392

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.31,736
    12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.31,767
    13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.31,813
    14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.32,065
    15. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,062
    17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.33,354
    18. Никита Мазепин («Хаас») — 1.33,554
    19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 2.12,584
    20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.

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