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    Малютин выиграл золото ЧЕ на дистанции 400 метров вольным стилем

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    Российский пловец Мартин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров вольным стилем.

    Мартин Малютин
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    Мартин Малютин

    Время россиянина — 3 минуты 44,18 секунды. Вторым стал австриец Феликс Аубек (+0,45), представитель Литвы Данас Рапшис — третий (+1,21).

    В плавании на открытой воде на дистанции 25 км россиянин Кирилл Абросимов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

    Победу в заплыве одержал француз Аксель Реймон (4 часа 35 минут 59,8 секунды). На втором месте — итальянец Маттео Фурлан (+5,3 секунды). Россиянин отстал от победителя на 6,4 секунды.

    Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште завершится 23 мая.

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