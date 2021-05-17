Малютин выиграл золото ЧЕ на дистанции 400 метров вольным стилем

Мартин Малютин Фото: globallookpress.com
Время россиянина — 3 минуты 44,18 секунды. Вторым стал австриец Феликс Аубек (+0,45), представитель Литвы Данас Рапшис — третий (+1,21).
В плавании на открытой воде на дистанции 25 км россиянин Кирилл Абросимов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.
Победу в заплыве одержал француз Аксель Реймон (4 часа 35 минут 59,8 секунды). На втором месте — итальянец Маттео Фурлан (+5,3 секунды). Россиянин отстал от победителя на 6,4 секунды.
Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште завершится 23 мая.