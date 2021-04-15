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    Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ в Японии

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграл ритм-танец на командном чемпионате мира в Японии.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Пара, выигравшая в этом году индивидуальный чемпионат мира в Стокгольме, набрала за свой прокат 86.66.

    Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82.93). Замкнули тройку представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (76.79).

    Сборная России в общем зачете после трех этапов сохранила лидерство и имеет 49 баллов. Далее идут сборные США (47 баллов) и Японии (42 балла).

    Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

    За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

    В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

    Фигурное катание.Командный чемпионат мира
    Танцы.Ритм-танец

    1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,66
    2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 82,93
    3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 76,79
    4. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) — 70,34
    5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66,42
    6. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 65,06

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