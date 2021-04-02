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    Щербакова о победе на ЧМ-2021: Это действительно было неожиданно

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    Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, какие эмоции испытала после победы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    По словам 17-летней спортсменки, она не ожидала стать первой, учитывая качество выступления в произвольной программе.

    «Это действительно было неожиданно. Маска, наверное, не передает всех эмоций, которые я тогда испытывала.

    Но потому что да, в этом сезоне у меня были прокаты и лучше, это был не самый мой лучший прокат. Поэтому я удивилась тому, что я первая.

    Как мне кажется, самое сложное для дальнейшего проката, когда не получается первый прыжок, потому что он задает тон всей программе.

    Поэтому после этого было очень важно собраться. Можно сказать, дальше уже прокат был не на драйве, а такой сосредоточенный.

    Потому что каждый прыжок, каждое движение — все нужно было следить, чтобы больше таких ошибок не было», — рассказала спортсменка в эфире программы «Вечерний Ургант» .

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