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    Щербакова: Весь прокат был довольно нервный, волнение было сильное

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Российская фигуристка Анна Щербакова сказала, что волновалась, исполняя короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    Щербакова чисто исполнила короткую программу и получила за нее 81,00 балла, превзойдя остальных соперниц. Второе место у японки Рики Кихиры, третьей стала Елизавета Туктамышева.

    Чемпионат мира проходит без зрителей в связи с коронавирусными ограничениями.

    «Весь прокат был довольно нервный, волнение было довольно сильное, я следила за всеми элементами, рада, что все получилось, особенно довольна каскадом, это был самый важный прыжок в моей программе.

    Зрительская поддержка важна, мне многие пишут, что болеют из дома, но, конечно, очень не хватает полных трибун, возможно, именно из-за этого волновалась.

    Но я понимаю, что нужны меры предосторожности», — сказала Щербакова «Р-Спорту».

    Щербакова не согласилась с мнением, что обладает «суперспособностью» настраиваться на любой прокат вне зависимости от состояния.

    «Это не суперспособность, много работаем на тренировках, хочется, чтобы это было не зря. Хочется показывать результат на соревнованиях, не хочется терять эту возможность.

    Программа в целом очень серьезная, мне нравится ее катать, она с историей о потере близкого, каждый должен почувствовать в этой истории что-то свое.

    Последнее движение в моей программе — я вспоминаю об этом человеке, и эти воспоминания меня греют», — пояснила Щербакова.

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