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    Кихира: Сегодня я была не очень уверена в прыжках

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    Японская фигуристка Рика Кихира оценила свой прокат короткой программы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

    Рика Кихира
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    Рика Кихира

    Кихира идет после короткой программы второй, лидирует россиянка Анна Щербакова.

    «Было трудно находить мотивацию, было время, когда я грустила.

    Буду стараться показать свой максимум. Смотрю видео своих выступлений, чтобы понять, где можно улучшить элементы.

    Что хорошего было в программе? Сегодня я была не очень уверена в прыжках, мое состояние было не лучшим. Планирую исправить это на завтрашних тренировках.

    В произвольной программе планирую четверной прыжок в начале выступления», — рассказала Кихира Sport24.

    Произвольные программы женщины представят 26 марта.

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