Кихира: Сегодня я была не очень уверена в прыжках

Рика Кихира Фото: globallookpress.com
Кихира идет после короткой программы второй, лидирует россиянка Анна Щербакова.
«Было трудно находить мотивацию, было время, когда я грустила.
Буду стараться показать свой максимум. Смотрю видео своих выступлений, чтобы понять, где можно улучшить элементы.
Что хорошего было в программе? Сегодня я была не очень уверена в прыжках, мое состояние было не лучшим. Планирую исправить это на завтрашних тренировках.
В произвольной программе планирую четверной прыжок в начале выступления», — рассказала Кихира Sport24.
Произвольные программы женщины представят 26 марта.