Кихира: Сегодня я была не очень уверена в прыжках

Японская фигуристкаоценила свой прокат короткой программы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Кихира идет после короткой программы второй, лидирует россиянка Анна Щербакова.

«Было трудно находить мотивацию, было время, когда я грустила.

Буду стараться показать свой максимум. Смотрю видео своих выступлений, чтобы понять, где можно улучшить элементы.

Что хорошего было в программе? Сегодня я была не очень уверена в прыжках, мое состояние было не лучшим. Планирую исправить это на завтрашних тренировках.

В произвольной программе планирую четверной прыжок в начале выступления», — рассказала Кихира Sport24.

Произвольные программы женщины представят 26 марта.