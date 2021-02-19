Сборная России по биатлону назвала состав на эстафеты на ЧМ

Определен состав сборной России на эстафеты в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Мужчины: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Женщины: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Эстафеты в рамках чемпионата мира по биатлону запланированы на субботу, 20 февраля. Старт у женщин — в 13:45 мск, у мужчин — в 17:00 мск.

Напомним, на чемпионате мира 2021 года сборная России до сих пор не смогла завоевать ни одной медали. Лучший результат — пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке. У мужчин лучшим был Карим Халили, который стал шестым в индивидуальной гонке.