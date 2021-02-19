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    Сборная России по биатлону назвала состав на эстафеты на ЧМ

    Прочие Биатлон Чемпионат мира по биатлону Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Определен состав сборной России на эстафеты в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    Мужчины: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

    Женщины: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

    Эстафеты в рамках чемпионата мира по биатлону запланированы на субботу, 20 февраля. Старт у женщин — в 13:45 мск, у мужчин — в 17:00 мск.

    Напомним, на чемпионате мира 2021 года сборная России до сих пор не смогла завоевать ни одной медали. Лучший результат — пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке. У мужчин лучшим был Карим Халили, который стал шестым в индивидуальной гонке.

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