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    Большунов оценил свой результат в спринте

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    Российский лыжник Александр Большунов признался, что доволен вторым местом в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Золото взял Федерико Пеллегрино из Италии.

    «Неплохо получилось. Конечно, всегда хочется стоять на верхней ступени пьедестала, но в этот раз он был сильнее.

    Меня немного не хватило, все-таки высота сказывается. Надеюсь, что в воскресенье смогу показать более достойный результат.

    Приятно вернуть себе желтый биб. Не хватало ли Клебо? Если честно, то да. На финише это чувствовалось (смеется).

    Я не могу говорить за сборную Норвегии, но мне кажется, что с их стороны это неправильный поступок, потому что здесь все организовано на высшем уровне и все требования по коронавирусу соблюдаются.

    Нет ничего такого, чего можно было бы бояться. Йоханнес, передаю тебе привет. Увидимся после Нового года», — сказал Большунов в программе «Все на Матч!».

    В воскресенье, 13 декабря, в Давосе состоится мужская гонка на 15 километров свободным стилем. 0

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