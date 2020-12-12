Большунов оценил свой результат в спринте

Российский лыжникпризнался, что доволен вторым местом в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе.

Золото взял Федерико Пеллегрино из Италии.

«Неплохо получилось. Конечно, всегда хочется стоять на верхней ступени пьедестала, но в этот раз он был сильнее.

Меня немного не хватило, все-таки высота сказывается. Надеюсь, что в воскресенье смогу показать более достойный результат.

Приятно вернуть себе желтый биб. Не хватало ли Клебо? Если честно, то да. На финише это чувствовалось (смеется).

Я не могу говорить за сборную Норвегии, но мне кажется, что с их стороны это неправильный поступок, потому что здесь все организовано на высшем уровне и все требования по коронавирусу соблюдаются.

Нет ничего такого, чего можно было бы бояться. Йоханнес, передаю тебе привет. Увидимся после Нового года», — сказал Большунов в программе «Все на Матч!».

В воскресенье, 13 декабря, в Давосе состоится мужская гонка на 15 километров свободным стилем. 0