В сборных Франции и Румынии по биатлону выявлены случаи COVID-19

В сборныхпо биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает Twitter IBU.

«IBU провел очередные ПЦР-тесты на COVID-19 среди участников соревнований Кубка мира в Контиолахти. Тесты членов команд из Румынии и Франции дали положительный результат. Члены команды были предупреждены и изолированы.

Местные органы здравоохранения Финляндии были проинформированы, они принимают решение о дальнейших процедурах. В случае с французской командой власти решили, что ей карантин не требуется», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что COVID-19 выявлен в сборных России, Латвии и Молдавии.

Первый этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти 28-29 ноября. 0