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    Все новости спорта

    В сборных Франции и Румынии по биатлону выявлены случаи COVID-19

    Прочие БиатлонКоронавирус в спорте
    В сборных Франции и Румынии по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает Twitter IBU.

    Эмильен Жаклен
    Эмильен Жаклен

    «IBU провел очередные ПЦР-тесты на COVID-19 среди участников соревнований Кубка мира в Контиолахти. Тесты членов команд из Румынии и Франции дали положительный результат. Члены команды были предупреждены и изолированы.

    Местные органы здравоохранения Финляндии были проинформированы, они принимают решение о дальнейших процедурах. В случае с французской командой власти решили, что ей карантин не требуется», — говорится в сообщении.

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