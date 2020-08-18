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    Джон Джонс отказался от титула UFC в полутяжелом весе

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    Американский боец смешанного стиля Джон Джонс отказался от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

    Джон Джонс
    Джон Джонс

    «Только что поговорил по телефону с UFC. Подтверждаю, что освобождаю титул в полутяжелом весе. Он официально доступен. Это было потрясающее приключение, спасибо всем соперникам, UFC и фанатам», — написал Джонс в своем Twitter.

    Ранее Джон Джонс пообещал в скором времени стать чемпионом UFC в тяжелом весе.

    32-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провел в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боев: 26 побед и 1 поражение, еще один бой признали несостоявшимся. 0

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