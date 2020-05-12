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    Макгрегор высмеял фото Хабиба и удалил пост через некоторое время

    Прочие Единоборства
    Ирландский боец UFC Конор Макгрегор высмеял снимок чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, на котором россиянин лежит в одной ванне с друзьями, сообщает «Чемпионат».

    Конор Макгрегор
    Конор Макгрегор

    «Да, обнять ноги. Обнять ноги и купаться в крошечных ваннах с группами мужчин, касаясь их ног», — подписал фото Макгрегор.

    «Что, черт возьми, здесь происходит? Как эта страна может осуждать или наказывать гомосексуалистов, но при этом закрывать своих жён и детей и заниматься исключительно этим видом деятельности? Только мужчины. Это довольно странно, сэр», — добавил Конор.

    Позже Макгрегор удалил обе записи из Twitter.

    Напомним, 6 октября 2018-го 31-летний Макгрегор проиграл удушающим приемом 31-летнему Нурмагомедову на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. 0

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