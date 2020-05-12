Макгрегор высмеял фото Хабиба и удалил пост через некоторое время

За несколько лет до финала в Мюнхене. О противостоянии «Юве» и «Боруссии» Д в Кубке УЕФА

Чемпионат Германии через неделю должен возобновить сезон. Но до того времени вспомним о еврокубковых играх одного из представителей Бундеслиги