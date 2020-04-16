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    Клишина поддержала идею обнуления мировых рекордов

    Прочие Легкая атлетика
    Российская прыгунья Дарья Клишина в длину рассказала, как относится к идее обнуления мировых рекордов в легкой атлетике.

    Дарья Клишина
    Дарья Клишина

    Мировой рекорд в прыжках в длину у женщин составляет 7,52 и был установлен советской спортсменкой Галиной Чистяковой в 1988 году.

    «Хорошо отношусь к этой идее. Это было бы правильным решением. И технологии меняются, и истории с чистыми рекордами могли быть закрыты, если бы они обнулились. Особенно с теми, что стоят с восьмидесятых годов.

    В России мне ничего запрещенного не предлагали. Но мне, наверное, с тренером повезло и с нашей группой. У нас никогда не было с этим проблем», — приводит слова Клишиной «Спорт-Экспресс». 0

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