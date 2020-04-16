Клишина поддержала идею обнуления мировых рекордов

Российская прыгуньяв длину рассказала, как относится к идее обнуления мировых рекордов в легкой атлетике.

Мировой рекорд в прыжках в длину у женщин составляет 7,52 и был установлен советской спортсменкой Галиной Чистяковой в 1988 году.

«Хорошо отношусь к этой идее. Это было бы правильным решением. И технологии меняются, и истории с чистыми рекордами могли быть закрыты, если бы они обнулились. Особенно с теми, что стоят с восьмидесятых годов.

В России мне ничего запрещенного не предлагали. Но мне, наверное, с тренером повезло и с нашей группой. У нас никогда не было с этим проблем», — приводит слова Клишиной «Спорт-Экспресс». 0